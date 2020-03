Morreu o arquiteto Vittorio Gregotti, coautor do CCB, vítima de Covid-19

Arquiteto italiano tinha 92 anos e morreu, este domingo, em Milão. Foi co-autor com Manuel Salgado do edifício do Centro Cultural e Belém, em Lisboa.

Redação

O arquiteto italiano Vittorio Gregotti, coautor do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, com Manuel Salgado, morreu este domingo, em Milão, vítima de uma pneumonia causada pelo novo coronavírus, segundo avançam vários "media" italianos.

Vitorrio Gregotti estava internado na clínica San Giuseppe, em Milão, onde morreu esta manhã. Também a sua mulher, Marina Mazza, está internada no mesmo hospital.



Nascido em Novara, em 10 de agosto de 1927, o arquiteto, urbanista e teórico da arquitetura de renome mundial foi autor de projetos como o plano de desenvolvimento do distrito de Bicocca, em Milão (1985-2005), o Centro Cultural de Belém, em Lisboa (1988-1993) e o teatro lírico de Aix-en-Provence (2003-2007).

Em 1975, um ano depois de ter fundado o seu estúdio de arquitetura, o Gregotti Associati International, foi curador da Bienal de Veneza, a primeira em que a arquitetura apareceu oficialmente "como uma extensão do setor de artes visuais".

Um dos seus últimos trabalhos foi a renovação de uma antiga fábrica para se converter em teatro, o Teatro de Fundição de Leopolda, em Follonica (Grosseto).



