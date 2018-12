Oiça aqui um dos temas mais famosos do homem que dizia: “Nunca lhes digas como este trabalho é fácil e como nos dá tanto prazer escrever estas canções, senão nunca mais nos pagarão tanto dinheiro”.

Cultura 2

Morreu Norman Gimbel autor de "The Girl from Ipanema" e "Killing Me Softly"

Oiça aqui um dos temas mais famosos do homem que dizia: “Nunca lhes digas como este trabalho é fácil e como nos dá tanto prazer escrever estas canções, senão nunca mais nos pagarão tanto dinheiro”.

O premiado letrista norte-americano Norman Gimbel, autor de temas como “The Girl from Ipanema” e “Killing Me Softly”, morreu aos 91 anos, anunciou na sexta-feira a organização americana de proteção dos direitos musicais, a Broadcast Music Inc (BMI).

“Escritor autenticamente talentoso e prolífico”, nas palavras da BMI, Norman Gimbel morreu a 19 de dezembro na sua residência, na cidade norte-americana de Montecito, na Califórnia, onde vivia há muitos anos, disse o seu filho Tony Gimbel, ao Hollywood Reporter.



Nascido em Brooklyn, Norman Gimbel ganhou um Óscar de Melhor Canção Original com David Shire por “It Goes Like It Goes”, interpretada por Jennifer Warnes, para o filme "Norma Rae", de 1979.

O letrista arrecadou também, em 1973, juntamente com o seu colaborador de longa data Charles Fox, o Grammy de melhor canção do ano, por “Killing me Softly”, interpretada por Roberta Flack. Esta música foi retomada com sucesso na década de 1990 pela banda de hip hop The Fugees.

Mas a letra em inglês de “Garota de Ipanema” (“The Girl from Ipanema”), escrita para acompanhar aquele que era um enorme sucesso brasileiro, valeu-lhe em 1965 um Grammy pela gravação do ano e tornou-se ao longo dos anos uma das músicas mais tocadas de todos os tempos.

A versão original fora escrita por Vinicius de Morais e musicada por Tom Jobim em 1962, a mesma data da sua primeira gravação comercial, e alcançou enorme sucesso internacional numa versão de 1968, gravada por Astrud Gilberto e Stan Getz, nos Estados Unidos.

Frank Sinatra, Amy Winehouse, Cher, Mariza, Plácido Domingo e Madonna estão entre os músicos aque já interpretaram a canção.

Robert Folk, que escreveu com Norman Gimbel cerca de quinze canções, relembrou no Facebook confidencias divertidas que este lhe fizera, depois de terem feito uma composição para um produtor de filmes famosos.

“Nunca lhes digas como este trabalho é fácil e como nos dá tanto prazer escrever estas canções, senão nunca mais nos pagarão tanto dinheiro”.

Lusa

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.