Morreu Montserrat Caballé

Montserrat Caballé, considerada a melhor soprano do século XX, morreu na madrugada de hoje, aos 85 anos, no Hospital de Sant Pau de Barcelona, segundo revelaram fontes hospitalares citadas pela AFP. A artista, cuja saúde estava fragilizada há vários anos, encontrava-se internada desde o mês passado.

Caballé teve estreia profissional em 1956 e, durante uma longa carreira de sucesso, participou em mais de quatro mil espetáculos. Apesar do enorme êxito, sempre rejeitou o estatuto de diva da ópera. "Não me considero uma lenda, nem a última diva da ópera, como já vi escrito pelos jornalistas", afirmou ao diário El País há quatro anos. "Cada época tem as suas figuras e, no meu caso, a única coisa que fiz foi o meu trabalho da melhor forma possível e ao mais alto nível".

Tendo partilhado palcos com outras grandes personalidades do espetáculo, Caballé reconheceu, na mesma entrevista à publicação espanhola, manter uma ligação especial com Luciano Pavarotti, Plácido Domingo e José Carreras. No entanto, o seu dueto mais popular terá sido aquele que protagonizou com o ex-vocalista dos Queen, Freddy Mercury, no tema principal da edição dos Jogos Olímpicos de 1992, intitulado "Barcelona".



Montserrat Caballé foi distinguida por diversas vezes, incluindo com um Grammy e o Prémio Príncipe das Astúrias das Artes em 1991.



O funeral da soprano vai realizar-se na segunda-feira, às 12:00, no cemitério de Les Corts, em Barcelona.

