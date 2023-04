As mulheres devem-lhe também os calções curtos, as gabardines impermeáveis, a maquilhagem ‘caixa de pintura’ e o rímel à prova de água.

Cultura 3 3 min.

Moda

Morreu Mary Quant, a mulher que nos deu a minissaia

Ana TOMÁS As mulheres devem-lhe também os calções curtos, as gabardines impermeáveis, a maquilhagem ‘caixa de pintura’ e o rímel à prova de água.

A estilista londrina Mary Quant, que revolucionou a moda popularizando a minissaia, morreu esta quinta-feira, aos 93 anos.

Figura dos "Swinging Sixties", a icónica estilista morreu "pacificamente" na sua casa em Surrey, no sul de Inglaterra, disse a sua família.

Ela era "uma das designers mais conhecidas do século XX e uma inovadora excecional", recordou a família numa declaração, citada pela AFP.

Controvérsia na criação da minissaia

Mary Quant é muitas vezes descrita como a criadora da minissaia, mas origem desta peça é incerta. Como aponta um artigo de 2021, sobre a história da minissaia, publicado na edição brasileira da revista Elle, Mary Quant já tinha começado a experimentar a redução do comprimento das saia em 1958, mas as primeiras manifestações expressivas do artigo só terão aparecido na década seguinte.

Um dos criadores que também terá contribuído para essa inovação terá sido o inglês John Bates, que assinava com o nome francês de Jean Varon, e que introduziu as saias de plástico transparente, à altura da coxa, em 1962.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

3 Mary Quant Foto: AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Mary Quant Foto: AFP Mary Quant Foto: AFP Roupas de Mary Quant Foto: AFP

Embora o seu título como designer da minissaia tenha sido objeto de muita disputa, nomeadamente com o francês André Courrèges, como lembra a AFP, a britânica esteve sem dúvida envolvida na promoção internacional de cortes curtos e ajustados à forma. A personalidade e o estilo reconhecível de Mary Quant, com a sua famosa franja castanha esculpida por Vidal Sassoon, ajudaram-na a tornar-se uma das estilistas de moda mais famosas do Reino Unido e não só.

Além da saia curta, as mulheres devem-lhe também os ‘hot pants’ (calções curtos), as gabardines impermeáveis em plástico, a maquilhagem ‘caixa de pintura’ e o rímel à prova de água.

Morreu a estilista e ativista Vivienne Westwood, ícone da moda e do punk Vivienne Isabel Swire, que viria a tornar-se a ‘rainha da moda punk’ dedicou-se, nos últimos anos, à causa ambiental e ao combate às alterações climáticas.

Nascida a 11 de fevereiro de 1930 em Londres, começou na moda com aquele que seria o seu futuro marido, Alexander Plunket Greene. Quant sentiu-se inicialmente atraída pelo estilo excêntrico de vestir do jovem estudante que conheceu no Goldsmiths College of Art, em Londres.

Em 1955, o casal abriria a sua primeira loja, "Bazaar", com um amigo no bairro de Chelsea, que na altura estava em ascensão. A loja de vestuário e acessórios, que tinha também um restaurante da cave, tornou-se um ponto de encontro para jovens e artistas. Brigitte Bardot, Audrey Hepburn, os Beatles e os Rolling Stones foram algumas que frequentaram o espaço.

Uma moda pop, nas ruas

Como refere a BBC, Mary Quant tirou a moda das passerelles e levou-a para as ruas, com roupas que não tinham apenas estilo, mas eram também divertidas, feitas de linhas simples e cores vivas e economicamente acessíveis.



Fã de formas geométricas, bolas, cores contrastantes e do jogo entre texturas e materiais, como o PVC, Mary Quant promoveu uma moda lúdica e de alcance popular.



“As minhas roupas acabaram por combinar perfeitamente com a moda adolescente, a pop, os cafés e os clubes de jazz”, disse Mary Quant em “Quant by Quant”, a sua primeira autobiografia, publicada originalmente em 1966.

"Imoral e nojenta"

Na sua última autobiografia, publicada em 2012, Mary Quant recorda também as polémicas e a oposição que as suas peças geraram nos setores mais conservadores da sociedade britânica.

"Cavalheiros com chapéus de coco batiam na nossa montra com os guarda-chuvas e gritavam, 'imoral' e 'nojento', por causa das nossas minissaias vestidas [nas manequins] sobre os collants, mas as clientes juntavam-se para as irem comprar", escreveu a designer.

Foto: Contacto/Point24





A King's Road, onde a loja estava localizada, tornou-se um local de desfile para raparigas em minissaia, numa atmosfera de festa permanente característica da "Swinginging London".

O sucesso fez com que abrisse uma segunda loja em Londres, colaborasse com a cadeia de lojas americana JC Penney e lançasse uma linha acessível ao público em geral, a The Ginger Group.

(Com agências)

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.