O cantor e compositor brasileiro, considerado uma das principais referências da bossa nova, morreu este sábado, no Rio de Janeiro, aos 88 anos. A causa da morte ainda não foi confirmada pela família.

Morreu João Gilberto, um dos pais da bossa nova

Criador de um dos estilos musicais mais apreciados no mundo – a Bossa Nova – João Gilberto tornou-se um mito por inventar uma nova maneira de tocar viola.

O disco "Canção do Amor Demais", de Elizeth Cardoso, que continha faixas gravadas por João Gilberto, saiu em 1958, marcando o nascimento da bossa nova.

Laçou um compacto com as canções “Chega de Saudade”, de Tom Jobim e Vinicius de Moraes, e “Bim Bom”, da sua própria autoria, confirmando o surgimento do novo ritmo (bossa nova), desta vez já com maior reconhecimento por parte do público.

Além de ter contribuído de forma marcante para a imagem do Brasil no exterior, a música tocada por João Gilberto ajudou, também, a promover a língua portuguesa.

João Gilberto atuou no Brasil em 2008 com três concertos para assinalar os 50 anos da bossa nova, tendo lançado o seu último álbum em 2000.

O cantor, que se manteve isolado nos últimos anos, apresentava um delicado estado de saúde.

