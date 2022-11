A cantora e atriz foi encontrada sem vida, na sexta-feira, na sua casa na Florida, informou a sua agente.

Morreu Irene Cara, que deu voz às canções de 'Fame' e 'Flashdance'

A artista americana Irene Cara, cantora de "Fame" e do sucesso global "Flashdance... What a Feeling", morreu aos 63 anos, disse a sua agente à AFP este sábado.

Irene Cara foi encontrada sem vida, na sexta-feira, na sua casa na Florida, informou Judith Moose, acrescentando que a causa da sua morte é desconhecida nesta altura.

A nova-iorquina "era uma figura muito talentosa, cujo legado viverá através dos seus filmes e música", escreveu Moose num comunicado publicado no Twitter.

Irene Cara ganhou notoriedade em 1980 com o filme "Fame", no qual interpretou uma jovem estudante de uma escola de arte em Nova Iorque. A atriz interpretou o tema principal do filme, que ganhou o Óscar de Melhor Canção Original.

Três anos mais tarde, ela co-escreveu a canção "Flashdance... What a feeling", o ponto alto da banda sonora de "Flashdance", na qual a atriz Jennifer Beals interpretou uma coreografia mítica.

A canção, composta pelo DJ Giorgio Moroder e cantada por Irene Cara, é também foi igualmente oscarizada e ainda hoje é cantada por milhões de pessoas.

Irene Cara tornou-se conhecida pelas suas aparições na televisão nos anos 70, após uma formação em música, canto e dança em Nova Iorque.

Embora não tenha replicado o sucesso de "Fame" e "Flashdance", continuou a aparecer em filmes como "D.C.". Cab" e "Guns Away", na televisão e no teatro.

