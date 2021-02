Incontornável no panorama musical do país, Fausti tinha 80 anos.

Morreu Fausti, o cantor luxemburguês

Incontornável no panorama musical do país, Fausti tinha 80 anos.

A notícia está em destaque em toda a imprensa luxemburgues. O cantor Fausti morreu este sábado sem que sejam conhecidas para já as causas. A notícia foi avançada pela RTL já durante a noite. No retrato que faz do músico de 80 anos, o L'Essentiel diz que "um monumento do património cultural luxemburguês se extinguiu". A edição alemã do Wort chama-lhe "rei do bom humor".

O músico deixa um vazio nos palcos luxemburgueses, onde se consolidou como o artista grã-ducal “por excelência” durante mais de seis décadas



O primeiro-ministro Xavier Bettel usou as redes sociais para prestar a derradeira homenagem ao cantor que entrou no mundo do espetáculo com apenas 15 anos.

Mir si mat him grouss ginn a mir konnten ëmmer op hien ziele fir eis e Laachen op d’Gesicht ze zauberen. Haut musse mir dem Fausti Äddi soen. En immense Museker a super léiwe Mënsch huet eis verlooss, d’Erënnerung bleift. Mäi Bäileed un d’Famill an all deenen déi him no stoungen. pic.twitter.com/NMSDEMn37K — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) February 20, 2021

"Crescemos com ele e pudemos sempre contar com ele para nos dar um sorriso", escreveu o chefe do governo no Twitter. "Hoje temos de dizer adeus a Fausti. Um músico iminente e um homem extremamente gentil deixou-nos, a memória permanece", acrescenta o governante antes de dirigir as suas condolências à família e aos amigos mais próximos de Fausti.

Äddi a Merci, Fausti!



