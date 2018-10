Morreu cantor e compositor Charles Aznavour, aos 94 anos

No próximo dia 4, Ana Moura regressa a uma sala luxemburguesa e canta em Mondorf-les-Bains. Numa entrevista por telefone, a cantora lembra o entusiasmo de outras passagens pelo Grão-Ducado, fala do que tem sido a digressão e do modo como vai conhecendo outras culturas através das reações do público à sua música. Recorda Prince com saudade, confessa o que pretende transmitir quando canta e explica por que razão ser feminista é tão positivo.