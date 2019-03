Tinha 90 anos e, tendo nascido na Bélgica, estava radicada em França.

Morreu a realizadora Agnès Varda

A realizadora Agnès Varda morreu, aos 90 anos, confirmou hoje fonte da família à AFP. "A realizadora e artista Agnès Varda morreu na sua casa na noite de quinta-feira, na sequência de um cancro", anunciou a família em comunicado.

Multipremiada ao longo de uma carreira iniciada em 1954 com “La Pointe Courte”, Varda nasceu em Bruxelas no dia 30 de maio de 1928, filha de pai grego e mãe francesa, mudando-se para Paris com o objetivo de estudar fotografia, segundo a biografia da France Culture. Voz respeitada do movimento feminista e da luta pelos direitos das mulheres, o seu trabalho foi deixando diversos exemplos de crítica social.



Habitualmente classificada como a “avó” do movimento cinematográfico Nouvelle Vague, Varda destacou-se, poucos anos depois da sua estreia, com “Cléo de 5 à 7” (“Duas Horas na Vida de uma Mulher”, no título português).

Em 1985, venceu o Leão de Ouro em Veneza por “Sem Eira Nem Beira”, filme sobre a vida do seu marido, o famoso realizador Jacques Demy (responsável por filmes como "Les Demoiselles de Rochefort" ou "Les Parapluies de Cherbourg", este premiado com a Palma de Ouro em Cannes), que morreria cinco anos mais tarde.

Varda foi membro do júri no Festival de Veneza em 1983, e no Festival de Cannes em 2005. “As Praias de Agnès” ganhou o César de Melhor Documentário em 2009, oito anos depois de ser distinguida com um prémio honorário na cerimónia do melhor cinema francês.

Em 2018, a Academia de Hollywood atribuiu-lhe um Óscar honorário, no mesmo ano em que foi nomeada pela primeira vez para aquelas distinções norte-americanas, com “Olhares Lugares”.

Lusa



