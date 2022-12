Morreu a escritora brasileira Nélida Piñon

De 13 a 15 de Março, na Luxexpo Escritores lusófonos em destaque no Festival das Migrações

O escritor português Valter Hugo Mãe e a poetisa são-tomense Olinda Beja são dois dos seis autores lusófonos que vão estar no Salão do Livro no Festival das Migrações, de 13 a 15 de Março.