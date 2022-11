Considerada uma das maiores vozes do Brasil, a artista morreu aos 77 anos.

Morreu a cantora brasileira Gal Costa

A cantora Gal Costa, considerada uma das maiores vozes do Brasil, morreu esta quarta-feira, aos 77 anos. A notícia da morte foi confirmada pela assessoria de comunicação da artista ao jornal Folha de São Paulo, mas a causa do óbito não foi revelada.

De acordo com o jornal Globo, Gal Costa tinha feito uma pausa nos concertos para recuperar de uma intervenção cirúrgica a que fora submetida em setembro, para retirar um nódulo na fossa nasal direita. Por indicações médicas, a cantora tinha suspendido a agenda de atuações ao vivo até ao final de novembro.

Na agenda, refere a agência Lusa, estavam dois concertos em Portugal, marcados inicialmente para novembro, em Lisboa e Porto, e adiados para o próximo ano devido à cirurgia.

Estreou-se ao lado de Caetano, Gilberto Gil ou Maria Bethânia

Gal Costa nasceu a 26 de setembro de 1945, em Salvador, estado da Baía, com o nome de Maria da Graça Costa Penna Burgos. Gal Costa foi sempre incentivada pela mãe a seguir uma carreira na música.



Referência da música popular brasileira (MPB), foi considerada, em 2021, a sétima maior voz do país pela edição da revista Rolling Stone no Brasil.

Gal Costa, que também se notabilizou no movimento tropicalista, nos anos 60, estreou-se ao lado de nomes como Caetano Veloso, Gilberto Gil ou Maria Bethânia, entre outros, no espetáculo 'Nós, Por Exemplo', em 1964, no Teatro Vila Velha, em Salvador.



O cantor Gilberto Gil partilhou uma mensagem emocionada, na sua página de Twitter, sobre a morte da artista.

Também Caetano Veloso usou a mesma rede social para publicar um vídeo de arquivo de uma atuação com a cantora.

Com cerca de meia centena de discos editados, entre álbuns de estúdio, ao vivo e gravações com outros artistas, Gal Costa venceu vários prémios ao logo da sua carreira, tendo conquistado, em 2011, um Grammy Latino, pelo conjunto da sua obra.

