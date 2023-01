Estrela de Hollywood, a atriz italiana, que chegou a ser considerada a mulher mais bonita do mundo, morreu aos 95 anos, em Roma.

Cultura 4 1 3 min.

Cinema

Morreu a atriz Gina Lollobrigida

Redação Estrela de Hollywood, a atriz italiana, que chegou a ser considerada a mulher mais bonita do mundo, morreu aos 95 anos, em Roma.

Morreu a atriz italiana Gina Lollobrigida. A estrela de cinema italiana que esteve entre as atrizes femininas mais populares de Hollywood, nas décadas de 1950 e 1960, e que foi frequentemente descrita como uma das mulheres mais bonitas do mundo, tinha 95 anos.

A sua morte foi confirmada esta segunda-feira pela família à agência de notícias italiana ANSA e à AFP pelo ministro da Cultura.

Segundo o jornal Corriere della Sera, citado pela agência Bloomberg, a atriz morreu em Roma após doença prolongada.

Gina Lollobrigida construiu uma carreira cinematográfica que a levou à capa da Time Magazine, em 1954, e que a fez ganhar um Globo de Ouro, em 1961, pela comédia romântica "Come September".

De acordo com a nota biográfica publicada pela agência de notícias Bloomberg, a atriz italiana partilhou o ecrã com atores como Humphrey Bogart, Rock Hudson, Burt Lancaster, Frank Sinatra e Anthony Quinn.

Os homens que fizeram parte da sua vida pessoal não foram menos ilustres, destacando-se o bilionário Howard Hughes e cirurgião pioneiro do transplante de coração Christiaan Barnard.

Em 1949, Gina Lollobrigida casou com o médico esloveno Milko Skofic e teve um filho, Milko Skofic Jr., em 1957. Divorciaram-se em 1971.

Gina Lollobrigida em Cannes, em 1971. Foto: AFP

À medida que o seu trabalho de atriz começou a diminuir no início da década de 1970, Lollobrigida começou a criar esculturas e a fotografar, captando imagens de vários políticos. As suas lentes fotografaram o antigo Secretário de Estado norte-americano Henry Kissinger e a primeira-ministra indiana Indira Ghandi. Em 1974, surpreendeu a imprensa mundial com uma entrevista exclusiva e uma sessão de fotos e filmes com o ex-líder cubano Fidel Castro.

"La Lollo [como também era conhecida] era genuína, era uma Itália sem fim", escreveu Luis Canales em "Gina Imperial: The Very Unauthorized Biography of Gina Lollobrigida", em 1990. "Ela podia falar e atuar para jovens e velhos, para a menina das flores do mercado e para o aristocrata".

Gina Lollobrigida apresentou-se a novos públicos com o seu papel de Francesca Gioberti, em meados dos anos 80, na série televisiva norte-americana "Falcon Crest", recebendo a sua terceira nomeação para os Globos de Ouro.

A atriz também tentou a sua incursão na política italiana. Em 1999, concorreu sem sucesso ao lugar de deputada no Parlamento Europeu, pelo Partido Democrático, de centro-esquerda.

Já em maio de 2013, fez manchetes nos jornais quando angariou quase 5 milhões de dólares para a investigação de células estaminais com a venda de joias da sua coleção. Numa entrevista realizada para a leiloeira Sotheby's na altura, Lollobrigida disse ter ficado comovida com a história, transmitida num programa de televisão, sobre uma jovem que morreria se não recebesse o tratamento descoberto através da pesquisa com células estaminais.

4 Gina Lollobrigida Foto: AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Gina Lollobrigida Foto: AFP Gina Lollobrigida Foto: AFP Gina Lollobrigida Foto: AFP Gina Lollobrigida Foto: AFP

Lugina (Gina) Lollobrigida nasceu a 4 de julho de 1927, na aldeia italiana de Subiaco, a leste de Roma. Filha de Giovanni Lollobrigida, um carpinteiro, e de Giuseppina Mercuri, tinha três irmãs, de acordo com o livro de Canales.

Antes de ser atriz entrou em concursos de beleza para pôr comida na mesa e pagar aulas de arte e, em 1947, ficou em terceiro lugar no concurso Miss Itália, atrás de Lucia Bose e Gianna Maria Canale, ambas igualmente com carreiras de sucesso no cinema em Itália.

A exposição de Lollobrigida nos concursos de beleza trouxe-lhe ofertas cinematográficas, que lhe renderam a participação, ainda em jovem, em vários filmes italianos antes da sua incursão em Hollywood. O seu primeiro filme americano foi "Beat the Devil" (1953), de John Huston, ao lado de Humphrey Bogart. Seguiram-se outros sucessos americanos, incluindo "Trapeze" (1956), com Tony Curtis e Burt Lancaster, e "The Hunchback of Notre Dame", com Anthony Quinn no mesmo ano.

Embora nunca se tenha envergonhado de exibir a sua figura no grande ecrã ou em público, Gina Lollobrigida expressou frequentemente desagrado pelo facto da representação da sua beleza física se sobrepor e descartar as suas capacidades como atriz e como artista.

"Estudei pintura e escultura na escola e tornei-me atriz por acaso", terá afirmado, segundo citou a revista Parade em abril de 2000.

(Com Bloomberg)

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.