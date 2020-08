Fundadora da Escola de Mulheres e várias vezes premiada, Fernanda Lapa coordenou recentemente as comemorações do centenário de Bernardo Santareno, que se assinala este ano.

Morreu a atriz e encenadora Fernanda Lapa

Lusa Fundadora da Escola de Mulheres e várias vezes premiada, Fernanda Lapa coordenou recentemente as comemorações do centenário de Bernardo Santareno, que se assinala este ano.

A atriz e encenadora Fernanda Lapa morreu hoje, aos 77 anos, em Cascais, onde estava hospitalizada, anunciou hoje a Escola de Mulheres, companhia que dirigiu desde a sua fundação, em 1995.

“É com profundo pesar e imensa tristeza que a Escola de Mulheres comunica a morte de Fernanda Lapa, diretora artística desta companhia desde a sua fundação, em 1995”, pode ler-se no comunicado.

Várias vezes premiada, Fernanda Lapa, irmã da também atriz São José Lapa, coordenou as comemorações do centenário de Bernardo Santareno, que se assinala este ano, de quem a Escola de Mulheres vai levar ao palco, em novembro, a obra “O Punho”, com versão cénica da atriz e encenadora.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.