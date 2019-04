Tinha 83 anos e foi estrela em diversos filmes de Ingmar Bergman.

Morreu a atriz Bibi Andersson

Foi estrela em memoráveis filmes de Ingmar Bergman como "O Sétimo Selo", "Morangos Silvestres" (ambos de 1957), "No Limiar da Vida" (1958, papel com o qual foi distinguida com o prémio de melhor atriz no Festival de Cannes) ou "Persona" (1966) - neste caso interpretando o intenso papel da enfermeira Alma, ao lado de outra das grandes atrizes de Bergman, Liv Ullmann - e morreu ontem, aos 83 anos, segundo informação divulgada por Jenny Grede Dahlstrand, sua filha.











Nasceu a 11 de novembro de 1935, em Estocolmo, e chamaram-lhe Berit Elisabeth Andersson. Depois de ter estudado artes dramáticas na Terserus Drama School e no Royal Dramatic Theatre integrou esta última companhia ao longo de dez anos. Com Bergman começou uma longa colaboração ainda antes de completar 16 anos, em 1951, nos anúncios do sabonete Bris. Do final da década são alguns dos trabalhos mais marcantes e já referidos sob a direção do realizador sueco com quem trabalharia mais vezes.



Em 1963 foi a melhor atriz no Festival de Cinema de Berlim com o desempenho em Älskarinnan, filme realizado por Vilgot Sjöman. Com carreira também no cinema norte-americano, foi dirigida por realizadores como John Huston ("A Carta do Kremlin") ou Robert Altman ("Quinteto") em películas dos anos 70. Nas duas décadas seguintes iria marcar presença mais vincada em televisão, embora só deixasse o cinema em 2007. Dois anos mais tarde sofreu um AVC que a debilitou e levou a ser hospitalizada, passando a viver numa residência sob assistência até ao fim da vida.







