A banda portuguesa vai realizar uma digressão internacional no próximo ano e o Grão-Ducado volta a ser um dos pontos de passagem.

Moonspell celebram 30 anos de carreira no Luxemburgo

Os Moonpell comemoram 30 anos de carreira no próximo ano com uma digressão especial e vários concertos em dezenas de países, que incluem uma passagem pelo Luxemburgo.

A banda de metal portuguesa regressa ao Grão-Ducado no dia 2 de outubro de 2022. O concerto, que faz parte de um festival do qual o grupo português é cabeça de cartaz, está marcado para o Den Atelier e inclui-se numa extensa tournée mundial de celebração do percurso dos Moonspell. A digressão vai culminar com dois espetáculos no final desse mês, nos Coliseus do Porto e Lisboa.

Nestes dois concertos especiais, a banda liderada por Fernando Ribeiro vai tocar um alinhamento que recua às origens da banda, dando aos fãs a possibilidade de escolherem os restantes temas, através da votação nas redes sociais do grupo.

Moonspell vêm tocar no Luxemburgo na digressão de 50 concertos que fazem na Europa Na presente digressão os Moonspell vão estar a 10 de dezembro no Luxemburgo na Kulturfabrik em Esch-sur-Alzette

Além disso estará também patente, nas duas salas portuguesas nos dias dos concertos, uma exibição de 30 objetos icónicos, pertencentes à coleção privada dos Moonspell. Para estes espetáculos está ainda prevista a projeção em cena de alguns dos momentos mais marcantes da trajetória da banda, refere o comunicado de imprensa do grupo.

As datas internacionais começam já em fevereiro com uma série de concertos no Reino Unido. Em maio a banda atua na Roménia, Bulgária, Turquia e Grécia, num périplo que inclui um total de oito concertos nesses países.

Os Moonspell são também a banda cabeça de cartaz de um festival que, entre setembro e outubro, vai passar pela Alemanha, Bélgica, França, Luxemburgo, Suíça, Hungria, Áustria, Polónia e Países Baixos. Além do grupo português estão confirmadas atuações dos My Dying Bride, Borknagar, Wolfheart e Hinayana.

Formados em 1992, na Amadora, os Moonspell são a mais importante banda de metal portuguesa e uma das mais internacionais, contando com cerca de meio milhão de discos vendidos em todo o mundo e várias tournées mundiais.

