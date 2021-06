A marca, que tem sido acusada de falta de diversidade, acabou com a imagem dos famosos "anjos" para dar lugar a histórias de vida inspiradoras.

É o fim dos anjos da Victoria's Secret. Marca anuncia mudança de imagem

Ana Patrícia CARDOSO A marca, que tem sido acusada de falta de diversidade, acabou com a imagem dos famosos "anjos" para dar lugar a histórias de vida inspiradoras.

Depois de enfrentar uma crise e os protestos por falta de diversidade, a Victoria's Secret decidiu finalmente mudar a imagem e posicionar-se como uma marca para mulheres reais. Os "anjos" dão lugar a um conjunto de porta-vozes que inclui a atriz Priyanka Chopra Jonas ou a futebolista Megan Rapinoe.

"Numa altura em que o mundo estava a mudar, fomos demasiado lentos a responder a isso. Tínhamos de parar de agir em função do que os homens queriam e começar a pensar no que as mulheres querem", afirmou Martin Waters, nomeado em fevereiro como diretor executivo da marca.

Pryanka, atriz indiana e Megan, ativista LGBT e campeã de futebol juntam-se a uma lista de nomes para 'moldar o futuro da marca'. Ao que tudo indica, não vão posar de lingerie, mas antes criar uma série de conteúdos em que contam a sua história. Eileen Gu, atleta chinesa prestes a estrear-se nas olimpíadas de Tóquio e a manequim plus size Paloma Elsesser também estão entre o novo grupo que vai chamar-se oficialmente VS Collective.

Ficam para trás os desfiles que se tornaram um acontecimento da gigante de lingerie, que contava com músicos e modelos de topo, como Alexandra Ambrósio, Adriana Lima, Kendall Jenner ou a portuguesa Sara Sampaio.

A Victoria’s Secret esteve debaixo de fogo nos últimos anos, primeiro devido às críticas que apontavam falta de diversidade, mais tarde com denúncias de assédio sexual que comprometiam o ex-diretor de marketing Ed Raze, um dos responsáveis por uma engrenagem que funcionava à base de anjos, estrelas e corpos considerados ideais de beleza e perfeição. O lugar é agora ocupado por Martha Pease, uma peça imortante na nova trajetória.

