Depois do funeral na quinta-feira, na Amadora, e da homenagem no Luxemburgo, na quarta-feira, os fãs do rapper Puto G podem contar com uma boa notícia. O músico e produtor luxemburguês Kevin Michaux, vai lançar este ano uma mixtape (compilação) com músicas de Puto G.

Cultura 5

Mixtape com músicas de Puto G vai ser lançada este ano

Henrique DE BURGO Depois do funeral na quinta-feira, na Amadora, e da homenagem no Luxemburgo, na quarta-feira, os fãs do rapper Puto G podem contar com uma boa notícia. O músico e produtor luxemburguês Kevin Michaux, vai lançar este ano uma mixtape (compilação) com músicas de Puto G.

“Estou a tentar juntar com outro amigo umas músicas dele e divulgar na internet. Se conseguirmos algum dinheiro, vamos enviar para a mãe dele, em Portugal. Ele tinha já três músicas novas e juntando com outras seis ou sete que ele tinha gravado já dá para fazer uma mixtape. Sem pressa, sairá ainda este ano”, disse ao Contacto Kevin Michaux, que fez todos os videoclipes das músicas de Puto G gravadas no Luxemburgo.

Os dois conheceram-se há quatro anos em Athus, para onde o rapper e ex-integrante do grupo Kova M tinha emigrado na altura. Puto G deixou Portugal e “queria fazer uma boa vida aqui no Luxemburgo”, diz o amigo Kevin, que deu vários concertos ao lado do cabo-verdiano.

“Estava à procura de um trabalho estável. Às vezes trabalhava nas obras, outras vezes fazia outros trabalhos que lhe pediam. É assim nas intérim [empresas de trabalho temporário], mas ele estava sempre motivado para trabalhar e já falava francês”.



5 Foto: Anouk Antony

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Memorial improvisado, em homenagem a Puto G, no areal do lago de Remerschen. Foto: Henrique de Burgo Foto: Henrique de Burgo

Sem o filho de três anos e a família por perto, Puto G tinha no Luxemburgo apenas amigos e fãs. Pedro Mendes era as duas coisas. Diz que fica um vazio no círculo de amigos, que nem a música do rapper poderá preencher.

“Ainda não acredito. Foi difícil aceitar. Era muito amigo das pessoas, honesto e verdadeiro. Por mais que a gente oiça as músicas dele, ele vai sempre fazer falta”, desabafa o também rapper Pedro Mendes, lembrando a “grande paixão” do amigo. “Estava a trabalhar há quase um mês e focado nisso. Nós estávamos contentes por ele. Mas a música era a sua grande paixão”.

“Puto G deu vários concertos aqui. Tinha muitos fãs cabo–verdianos. Ele cantava coisas da vida, não asneiras. Não andava aí a procurar problemas. Era calmo”, complementa Kevin Michaux.



Além da música, Puto G, fez parte de três filmes de Joaquim Leitão, com destaque para “A esperança está onde menos se espera” (2009), em que foi um dos moradores do bairro Cova da Moura que assumiu um dos principais papéis (Mané).