Ministro da Cultura visita Luxemburgo

O ministro português da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, vai estar de visita ao Luxemburgo durante este sábado, marcando presença em três exposições e no bailado 15 Bailarinos e Tempo Incerto à noite.

Assim, Castro Mendes começa a visita pela exposição de João Penalva no Mudam, a partir das 12h45, seguindo-se almoço na residência oficial do embaixador português, Carlos Pereira Marques.



A partir das 15h00, o ministro da Cultura desloca-se à exposição Du Portugal au Luxembourg no Museu Nacional de História e da Arte, seguindo-se passagem pelo Centro Cultural Português-Camões para a exposição Cousins Germains, de Vasco Futscher.



Após um jantar privado, o governante estará, às 20h00, no Grand Théâtre para o espetáculo da Companhia Nacional de Bailado intitulado 15 Bailarinos e Tempo Incerto, da autoria de João Penalva e coreografado por Rui Lopes Graça, o qual abre a temporada naquele espaço e serve como encerramento simbólico para a exposição de Penalva.



