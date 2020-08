Candidaturas para composições musicais e aquisição de obras a galerias de arte estão abertas até 1 de setembro, com montantes reforçados por causa da pandemia.

Ministério da Cultura lança concursos de apoio à criação artística

Candidaturas para composições musicais e aquisição de obras a galerias de arte estão abertas até 1 de setembro, com montantes reforçados por causa da pandemia.

O Ministério da Cultura lançou dois concursos, como parte do plano de recuperação 'Neistart Lëtzebuerg' ('Novo Começo Luxemburgo') para compositores e para galerias.

As candidaturas para apresentação de comissões musicais e de obras de arte, com vista a serem adquiridas pelo Estado para a coleção do Ministério, terminam a 1 de setembro e inserem-se no programa do governo de apoio à cultura e à criatividade artística, na sequência da pandemia.

O concurso relativo às composições musicais, para a temporada 2020-2021, desta vez com a participação de oito novos parceiros institucionais, onde se incluem a Orquestra de Jazz do Luxemburgo, a Big Band Opus 78, a Orquestra de Sopros do Luxemburgo, a Brass Band do Conservatório de Esch-sur-Alzette, o Festival Internacional de Música de Órgão Dudelange, o Festival De klenge Maarnicher e a Orquestra Filarmónica Luxemburguesa.

Podem concorrer compositores do Luxemburgo ou residentes no Grão-Ducado, até 1 de setembro, através do site appel.musique@mc.etat.lu,

Este ano, o orçamento destinado a estas comissões musicais é o dobro de 2019, tendo passado de 50 mil euros para um montante total de 100 mil euros. Para cada parceiro foi definido um valor distinto.

Também houve um aumento do orçamento de aquisição de obras para a coleção de arte do Ministério da Cultura.

As galerias de arte estabelecidas no Luxemburgo vão poder apresentar obras, para esse fim, até setembro, enviando as suas propostas para appel.acquisitions@mc.etat.lu.

O valor total destinado a essas aquisições - que podem ser desde peças de artes plásticas, a fotografia e imagens a artigos de artes e ofícios - é de 150 mil euros, mas o montante de cada aquisição não pode exceder os 20 mil euros, incluindo impostos, refere a informação oficial.

No contexto da pandemia do coronavírus, o Ministério da Cultura apresentou o seu plano de recuperação do sector cultural no final de maio, no valor de cerca cinco milhões de euros e que consiste em nove medidas de apoio em diferentes domínios culturais.







