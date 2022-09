Minett Park. Regresso a rigor ao século XIX em Fond-de-Gras

Quando essa espécie de Conde de Cagliostro new age veio bater à porta do Largo do Pelourinho, impôs-se a jogada matreira: toma lá um palácio, um gabinete, mais três bibliotecários, passa para cá essa ignota biblioteca e os contactos internacionais. Medina esfregou as mãos – imagino - e, deliciando-se com o golpe, pensou: este já foi na conversa. Menino, que jogada!