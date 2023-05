A representante portuguesa na Eurovisão em 2023 vai subir ao palco, no dia 9 de maio, para a semifinal do concurso e quer contar com o apoio dos emigrantes portugueses espalhados pelo mundo.

Depois da vitória de Salvador Sobral, Portugal volta a sonhar com a conquista do mítico festival. "Ai coração" é o tema de todas as esperanças.

A poucos dias de se apresentar em Liverpool, cidade que acolhe a competição, Mimicat lançou o vídeo oficial de "Ai coração".

Em entrevista ao Contacto, a cantora revela todos os pormenores da gravação deste vídeo, que decorreu no icónico bar FoxTrot, em Lisboa.

(Edição de Ana Sofia Fonseca)



