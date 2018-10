O compositor português Miguel Araújo é o mais recente nome anunciado no festival Atlântico, que arranca hoje. A alteração de última hora surge depois do cancelamento do concerto de Vitor Ramil.

Cultura 1

Miguel Araújo no festival Atlântico

Vanessa CASTANHEIRA O compositor português Miguel Araújo é o mais recente nome anunciado no festival Atlântico, que arranca hoje. A alteração de última hora surge depois do cancelamento do concerto de Vitor Ramil.

O músico Miguel Araújo toca amanhã, quarta-feira, às 20h, na Sala de Música de Câmara, na Philharmonie, no quadro do festival Atlântico.

O nome do autor de temas como "Os marido das outras" ou "Fizz limão" surge após o cancelamento do concerto do músico brasileiro "por motivos de doença que impediram o Vitor Ramil de viajar", segundo avançou a organização.

"Depois de uma luta contra o tempo para agendar outro concerto, Miguel Araújo foi uma escolha lógica e bem ao gosto do público português", explicou Francisco Sassetti, programador do festival Atlântico e da Philharmonie.

O músico português regressa à sala onde se estreou no Luxemburgo em 2015. Voltou em abril de 2017 para outro concerto na Kulturfabrik.

Para amanhã, Miguel Araújo toca sozinho de guitarra em riste, num registo íntimo e simples.



Os bilhetes podem ser adquiridos à entrada ou na página da Philharmonie.

O festival Atlântico arranca hoje ao meio-dia com um concerto do coletivo Sete Lágrimas e prolonga-se até domingo.



