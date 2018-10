O compositor português Miguel Araújo atua hoje na Philharmonie, no quadro do festival Atlântico. Conheça aqui o programa completo do evento.

Miguel Araújo hoje no Festival Atlântico

Vanessa CASTANHEIRA O compositor português Miguel Araújo atua hoje na Philharmonie, no quadro do festival Atlântico. Conheça aqui o programa completo do evento.

Hoje, às 20h, na Sala de Música de Câmara, o músico Miguel Araújo substitui Vítor Ramil “por motivos de doença”, segundo a organização do Festival Atlântico. O bilhete custa 35 euros e 21 para menores de 27 anos.





Dias 10 e 11, às 10h30 e 15h, na Sala de Música de Câmara

Bebé Fado,



Espetáculo interativo e musical para crianças dos 0 aos 3 anos. O bilhete custa 11 euros para menores e 15 euros para adultos.

Dia 11, às 19h, na Sala de Música de Câmara

Aline Frazão

Aline Frazão traz na bagagem “Dentro da chuva”, disco editado em setembro deste ano. A angolana dará um concerto minimalista no qual viajará pela música africana e pela world music. A entrada custa 20 euros e 12 para menores de 27 anos.

Dia 12, às 20h, na Sala de Música de Câmara

João Barradas Trio com Greg Osby

Considerado um dos mais influentes acordeonistas portugueses, João Barradas tem um jazz suficientemente maduro, aberto a experiências musicais e fusões com outros estilos. O saxofonista norte-americano Greg Osby, produtor do último disco de Barradas, o convidado do trio. O bilhete custa 25 euros e 15 euros para menores de 27 anos.

Dia 12, às 22h, no átrio

Francisco López

Dizem que Lisboa tem luz, Francisco López prova que também tem som. Com o projeto “Lisboa Matéria Sonora”, a música eletrónica chega ao Atlântico pelas mãos do espanhol. A entrada custa 15 euros e 9 euros para menores de 27 anos.

Dia 13, às 19h, no Grande Auditório

Tito Paris convida Sara Tavares

Depois deste concerto, a Philharmonie organiza uma festa de homenagem a Cabo Verde. A festa é de entrada livre, mas o concerto está esgotado.

Dias 13 e 14, às 10h30 e 15h

Percussão do Brasil

Workshop para crianças dos 8 aos 11 anos. Tem o custo de 15 euros por criança e é em francês.

Dia 14, às 19h, no Grande Auditório

Cristina Branco

Cabe à cantora portuguesa, que se passeia pela música ligeira e pelo fado, fechar a edição deste ano do Atlântico. Cristina Branco é fadista? Também canta fado, mas canta muito mais que o fado. O preço dos bilhetes varia entre os 9 e os 35 euros.

