Metz trava realização do festival de blues da cidade

A organização do Mécleuves Terre de blues foi confrontada com o chumbo da comuna duas horas antes da conferência de imprensa da divulgação do programa.

A terceira edição do festival de blues de Metz não se vai realizar ano, depois da comuna ter chumbado a iniciativa que pretendia reunir quatro mil pessoas na cidade francesa. Com os espaços reservados e os músicos contratados, os promotores do evento foram apanhados desprevenidos.

O Le Quotidien conta que o parecer desfavorável do município foi conhecido apenas duas horas antes da conferência de imprensa que a organização tinha planeado para apresentar a programação do Mécleuves Terre de blues.

"Apetece-me desistir de tudo. Praticamos dois pesos e duas medidas. Não é permitida a existência de pequenos festivais, mas as praias cheias, o Puy du Fou, são permitidas sem qualquer problema. É um escândalo. Anunciar isto oito dias antes é lamentável", lamentou o diretor de programação, Nicolas Vallone.

Sem arredar pé da conferência de imprensa que preferiram manter, apesar da repentina mudança de planos, os organizadores usaram o plano sanitário, adequado à pandemia, para atacar a "incompreensível" decisão do município.

"No que respeita ao festival de música organizado em Mécleuves, o protocolo sanitário proposto pelo organizador não permite, tal como está, que os participantes respeitem os gestos de barreira. Estes elementos foram levados ao conhecimento do organizador, que decidiu, por sua própria iniciativa, cancelar o evento", contrapõe, no entanto, o departamento da Moselle, numa nota divulgada pela imprensa francesa.

Previsto para o fim de semana e 4 e 5 de setembro, o festival é mais um dos eventos culturais cancelados pela pandemia.





