Saga Vanecek estava a tomar banho num lago quando encontrou aquilo que lhe pareceu um pau - afinal, era uma espada com mais de mil anos.

Menina de oito anos encontra tesouro na Suécia

Saga Vanecek estava a tomar banho num lago quando encontrou aquilo que lhe pareceu um pau - afinal, era uma espada com mais de mil anos.

Faz lembrar a lenda de Excalibur, a espada do Rei Artur, mas esta situação não é do domínio do fantástico e aconteceu na Suécia: Saga Vanecek, uma menina de oito anos que tomava banho no lago Vidostern, pegou naquilo que lhe pareceu um pau. Porém, depressa percebeu que se tratava de uma espada e, quando o achado foi levado à família, esta tratou de o apresentar a peritos em arqueologia.

Depois das devidas análises, os especialistas do museu local concluíram que a arma tem mais de 1.500 anos e remonta à época anterior aos vikings.

O tesouro arqueológico encontrado pela menina estava perto da superfície do lago devido aos efeitos exercidos pela seca durante o verão em Vidostern, uma vez que o nível da água baixou.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.