Meia centena protesta pela proteção do património

O protesto teve como objetivo sensibilizar os cidadãos para a preservação dos edifícios e monumentos históricos no Luxemburgo e pressionar o governo a tomar medidas.

Cerca de 50 pessoas protestaram este sábado, na cidade de Luxemburgo, pela preservação do património arquitetónico.

A manifestação reuniu membros de 18 organizações que quiseram, dessa forma chamar a atenção para "a defesa e preservação do património arquitetónico construído" , disse ao Luxemburger Wort, Paul Ewen, presidente da recém-fundada Lëtzebuerger Denkmalschutz Federatioun (LDF).

A articulação entre as entidades municipais e nacionais é uma das reivindicações do organismo, que reclama mais vontade política para garantir a preservação dos edifícios, cuja história patrimonial fica muitas vezes esquecida "nas gavetas dos organismos comunitários".

“A nível governamental falta vontade de proteger os edifícios”, lamenta o presidente do LDF.

O protesto, que teve como objetivo sensibilizar os cidadãos para a preservação dos edifícios e monumentos históricos no Luxemburgo e pressionar o governo a tomar medidas para os casos mais urgentes, realizou-se no âmbito das Jornadas Europeias do Património, que terminam amanhã, 4 de outubro.

