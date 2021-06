Contacto recebeu prémio de Melhor Jornal Local da Europa

A distinção já tinha sido anunciada em dezembro de 2020, mas a cerimónia de entrega do prémio realizou-se esta terça-feira. No evento virtual, o Contacto fez-se representar pelo diretor de Arte do Grupo Saint Paul- detentor Contacto e da Rádio Latina - e pelo diretor do pólo lusófono José Campinho.

Durante a cerimónia foi exibido um vídeo sobre como é feito o jornal português no dia-a-dia. Veja abaixo:

O jornal de língua portuguesa do grupo Saint-Paul Luxembourg foi distinguido na categora "jornal local" pela organização de media, European Newspaper Award, que o considerou um "jornal muito moderno no coração da Europa" e destacando o novo layout lançado em janeiro de 2020.

O galardão foca-se sobretudo no design gráfico das publicações de media. Em relação ao Contacto, o júri considerou a que a nova identidade visual do jornal navega entre duas áreas culturais intimamente ligadas. "Não poderia fazer um jornal puramente português ou puramente luxemburguês", disse Eberhard Wolf, diretor de arte do grupo Saint-Paul, e autor do projeto gráfico do Contacto.



Entre os trabalhos do jornal, destaca-se a reportagem do jornalista Ricardo J. Rodrigues e do fotógrafo Rui Oliveira, "Brexit. Se não chegar a Inglaterra vou morrer a tentar", que conta a tentativa desesperada de um grupo de migrantes que tenta chegar àquele país.

