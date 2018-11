A cantora cabo-verdiana Mayra Andrade vai estar em concerto no Luxemburgo pela sexta vez. O concerto deverá incluir pelo menos dois temas do seu quinto e mais recente álbum, "Manga", que vai ser apresentado em janeiro de 2019. O espetáculo está marcado para quinta-feira, 15 de novembro, na Kulturfabrik, em Esch-sur-Alzette, com sala aberta a partir das 19h30.

Mayra Andrade desvenda próximo álbum no regresso ao Luxemburgo

Henrique DE BURGO A cantora cabo-verdiana Mayra Andrade vai estar em concerto no Luxemburgo pela sexta vez. O concerto deverá incluir pelo menos dois temas do seu quinto e mais recente álbum, "Manga", que vai ser apresentado em janeiro de 2019. O espetáculo está marcado para quinta-feira, 15 de novembro, na Kulturfabrik, em Esch-sur-Alzette, com sala aberta a partir das 19h30.

O novo álbum de Mayra, "Manga" – inteiramente em crioulo – reúne os ritmos da música africana moderna e as suas raízes cabo-verdianas. Este trabalho inclui a participação do famoso instrumentista cabo-verdiano Kim Alves, assim como uma nova geração de músicos da África Ocidental. O resultado traduz-se numa bela mistura de sons gravados entre Costa do Marfim e Paris.



O primeiro ‘single’, “Afeto”, que foi lançado no dia 12 de outubro, é assinado por Mayra Andrade e fala sobre “a ausência de demonstração dos afetos”. O segundo, "Manga", vai ser lançado três dias antes do concerto no Luxemburgo, a 12 de novembro.



Foto: J. Rodrigues

Detentora de vários e prestigiados prémios internacionais, Mayra Andrade deu o seu primeiro concerto no Grão-Ducado a 5 de março de 2005, juntamente com Lura, Grace Évora e os Splash, durante a 22a edição do Festival das Migrações. Na altura, ainda com 19 anos, a jovem artista encontrava-se no começo da sua promissora carreira.



No ano seguinte ao seu álbum de estreia "Navega", editado em 2006, Mayra Andrade voltaria ao Luxemburgo para participar no festival "MeYouZik", a 29 de setembro, no teatro des Capucins, na cidade do Luxemburgo.



Em maio de 2009, regressou ao Grão-Ducado para apresentar o seu segundo álbum, "Storia, storia", no Centro das Artes Plurais de Ettelbruck.



Cinco anos depois, daria o seu primeiro concerto na Kulturfabrik, em Esch-sur-Alzette, para dar a conhecer o quarto álbum "Lovely difficult", que esteve no top de vendas do iTunes em países como Portugal, França e Suíça, na categoria de World Music.



Foto: Tania Feller

O último concerto de Mayra Andrade no Luxemburgo teve lugar em 2016, quando foi cabeça de cartaz do Festival Atlântico. O memorável concerto, na presença do primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, teve lugar na grande sala da Philharmonie e contou com a convidada especial brasileira Maria Gadu.



Para o concerto do dia 15, os bilhetes em pré-venda custam 28 euros e no local são vendidos a 30 euros. Mais informações no site da Kulturfabrik.