Marmota assustada, fotografia premiada

O fotógrafo chinês Yongqing Bao foi o vencedor do prémio Wildlife Photographer of the Year 2019, o mais prestigiado do mundo nas imagens de natureza.

A fotografia de uma marmota assustada pelo seu predador, uma raposa tibetana, está a correr as redes sociais, depois de ter sido a imagem vencedora do concurso de Vida Selvagem do Museu de História Natural de Londres, o Wildlife Photographer of the Year 2019.

Foto: Yongqing Bao

O autor desta imagem, Yongqing Bao, capturou o momento na montanha de Qilian, na China. "Fotograficamente, este é simplesmente o momento perfeito", disse Roz Kidman Cox, presidente do júri. "Imagens do Planalto Tibetano já são bastante raras, mas capturar uma interação tão poderosa entre uma raposa tibetana e uma marmota, duas espécies essenciais para a ecologia desta região, é extraordinário".

Segundo o canal norte-americano CNN, uma hora antes de captar o momento, Yongqing Bao percebeu que a marmota tinha saído do esconderijo à procura de comida, mas reparou na raposa e voltou a esconder-se. O fotógrafo continuou a observar a interação entre os dois animais. Quando a marmota voltou a sair da toca, acabou por ser surpreendida pela raposa, momento que foi eternizado pela objetiva do fotógrafo chinês.

A exposição Wildlife Photographer of the Year 2019 - com fotografias de animais, paisagens e momentos raros - pode ser visitada a partir do dia 18 de outubro de 2019 até 31 de maio de 2020, no Museu de História Natural em South Kengsinton, em Inglaterra.

