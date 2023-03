O júri do prémio literário luxemburguês justifica a escolha da escritora de 88 anos pela "densidade linguística e temática" na produção de textos de grande valor.

Literatura

Margret Steckel vence prémio literário Batty Weber 2023

Margret Steckel, 88 anos, é a vencedora do prémio Batty Weber 2023. O anúncio foi feito esta quinta-feira pelo Ministério da Cultura.

O júri do prémio literário luxemburguês justifica a escolha da escritora luxemburguesa de origem alemã pela "densidade linguística e temática" na produção de textos de grande valor.

A cerimónia oficial de entrega do prémio vai ter lugar no dia 26 de setembro, no Centro Nacional de Literatura, em Mersch.

O galardão nacional de literatura luxemburguesa foi criado em 1987 e tem um prémio no valor de 10 mil euros. É atribuído a cada três anos pelo Ministério da Cultura e visa recompensar um escritor luxemburguês pela qualidade literária, originalidade e influência cultural de sua obra completa.





