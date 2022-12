No ano passado, o prémio foi atribuído ao vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, pela coordenação da 'task force' de vacinação contra a covid-19.

Marcelino Sambé eleito Personalidade do Ano pela Imprensa Estrangeira em Portugal

Marcelino Sambé, bailarino principal da Royal Ballet de Londres, é a Personalidade do Ano/Martha de la Cal para a Associação da Imprensa Estrangeira em Portugal (AIEP).

"A AIEP distingue Marcelino Sambé, 28 anos, pelo seu percurso artístico ímpar e pelo caminho percorrido como português de raízes africanas, dos chamados 'bairros sociais' ao maior palco de dança da Europa", anunciou a associação num comunicado citado pela agência Lusa, que destaca o lugar cimeiro do vencedor da 33.ª edição do prémio, "numa das maiores e mais prestigiadas companhias de bailado do mundo".

Marcelino Sambé entrou para a Royal Ballet em 2012, atingindo o lugar de bailarino principal na companhia, em 2019. Nos últimos dias, participou, a convite da Companhia Nacional de Bailado, na peça 'Giselle'. Este sábado cumpre o terceiro e último dia dessa participação, que inclui também a de Anna Rose O’Sullivan, bailarina principal do Royal Ballet.

A esta distinção da Associação da Imprensa Estrangeira em Portugal soma-se a condecoração que recebeu, em junho deste ano, pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, do grau de Cavaleiro da Ordem Militar de Sant’Iago da Espada.

Enfermeiro que cuidou de Boris Johnson e bailarino Marcelino Sambé condecorados por Marcelo em Londres Luís Pitarma, que cuidou do primeiro-ministro britânico quando este teve covid-19, foi condecorado com a Ordem de Mérito, no âmbito das celebrações do 10 de Junho, em Londres. Foi também distinguido o bailarino Marcelino Sambé, com Ordem Militar de Sant'Iago da Espada.

O enfermeiro Luís Pitarma, conhecido por ter cuidado do primeiro-ministro, Boris Johnson, quando esteve hospitalizado com covid-19, a coordenadora-geral do Ensino no Reino Unido, Regina Duarte, fundadora da Escola Anglo-Portuguesa de Londres, e a académica Susana Frazão Pinheiro foram outros dos portugueses condecorados pelo Presidente da República, no âmbito das comemorações do 10 de Junho.



Já o Prémio da AIEP tem como objetivo distinguir a pessoa ou a instituição que contribuiu para promover a imagem do país no estrangeiro durante o ano.



Sobre Marcelino Sambé e a sua escolha para Personalidade do Ano/ Martha De La Cal, Caroline Ribeiro, a presidente da associação, sublinha no comunicado da citado acima, que o bailarino "tem sido motivo de orgulho para Portugal desde que alçou voo para a profissionalização em Londres". "Tem uma carreira brilhante e, este ano, pudemos acompanhar ainda mais atentamente as suas conquistas", destacou.

A distinção da AIEP é atribuída desde 1990, pelos cerca de 50 jornalistas estrangeiros acreditados em Portugal, inscritos na Associação, e tem o nome da jornalista norte-americana Martha De La Cal (1926-2011), correspondente em Portugal da revista Time durante mais de 40 anos.

No ano passado, o prémio foi atribuído ao vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, antigo coordenador da 'task force' de vacinação contra a covid-19.

(Com Lusa)

