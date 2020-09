São dezenas de atividades para fazer a partir das 14:30 deste sábado, 19 de setembro

Maratona da cultura decorre hoje em Esch-Sur-Alzette

Redação São dezenas de atividades para fazer a partir das 14:30 deste sábado, 19 de setembro

A Noite da Cultura "é uma festa e uma aventura que vai decorrer em toda cidade", explicam os organizadores desta maratona de atividades culturais que decorre a partir desta tarde na cidade de Esch-Sur-Alzette. Os organizadores prometem "humor, muitas surpresas e poesia". As atividades estão agendadas a partir das 14h30 até à meia noite.

Conheça aqui alguns dos eventos do programa:

14:30

A partir do stand de informação da Noite da Cultura no bairro da Universidade em Belval, inicia perto do miradouro de Villerupt uma caminhada para descobrir a região e os seus segredos.

15:30 - 18:00

A partir da Praça do Brill - Centro da cidade de Esch venha descobrir as pistas de ciclismo, crie um papagaio ou descubra a última criação do Esch2022.

15:45 às 17:00

Assista a uma encenação imersiva e em movimento nas instalações do Teatro Escher, "tão próxima quanto possível da intimidade de três mundos: prisão, reforma e invalidez."

18:30 às 00:00

O bairro da Universiade- Belval vai transformar-se numa pista de aterragem para as estrelas. Poderá voar num balão de ar quente, por exemplo.

21:oo às 22:30

Gosta de dançar, adora música festiva dos Balcãs ou aprecia humor! Esta banda, de rock'n'roll, fugiu de um castelo na Europa Central só para si. "O Grande Baile Louco da Noite da Cultura irá mostrar-nos que o ar não tem fronteiras", diz a organização.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.