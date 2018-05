"Manbiki Kazoku" ("Shoplifters"), do japonês Kore-Eda, venceu a Palma de Ouro da 71.ª edição do Festival de Cinema de Cannes, cujo júri é presidido pela atriz australiana Cate Blanchett, foi hoje anunciado.

"Manbiki Kazoku" do japonês Kore-Eda venceu a Palma de Ouro do Festival de Cannes

"Manbiki Kazoku" ("Shoplifters"), do japonês Kore-Eda, venceu a Palma de Ouro da 71.ª edição do Festival de Cinema de Cannes, cujo júri é presidido pela atriz australiana Cate Blanchett, foi hoje anunciado.

O filme conta a história de uma família de ladrões que adota uma menina órfã. A película é mais um drama intimista do mestre japonês Hirokazu Kore-Eda, conhecido em por títulos como "Ninguém Sabe", "Andando" e "Tal Pai, Tal Filho".

O realizador apresentava o quinto filme da sua carreira na competição e Cannes já lhe tinha dado o Prémio do Júri em 2013, um "terceiro lugar", precisamente por "Tal Pai, Tal Filho".

Na secção competitiva que tinha 21 filmes a concurso, o Grande Prémio foi para "BlacKKKlansman", do norte-americano Spike Lee, no seu regresso ao festival 27 anos após "Não Dês Bronca", que se inspirou na história real de um polícia afro-americano infiltrado no Ku Klux Klan.

O Prémio do Júri, foi para "Capharnaüm", da libanesa Nadine Labaki, que retrara a história de um rapaz que se revolta contra a vida que lhe querem impor. A personagem principal é interpretada por Zain Al Rafeea, um refugiado sírio, de 13 anos, que vive em Beirute e que a realizadora encontrou na rua a brincar com outras crianças.

Palmarés de Cannes 2018



PALMA DE OURO: "Manbiki kazoku" ("Shoplifters"), realizado por Hirokazu Kore-Eda

GRANDE PRÉMIO: "BlacKKKlansman", realizado por Spike Lee

PRÉMIO DO JÚRI: "Capharnaüm", realizado por Nadine Labaki

PALMA DE OURO ESPECIAL: "Le Livre d´ Image", de Jean-Luc Godard

REALIZAÇÃO: Pawal Pawlikowski por "Zimna Wojna" ("Cold War")

INTERPRETAÇÃO FEMININA: Samal Yeslyamova por "Ayka", realizado por Sergey Dvortsevoy

INTERPRETAÇÃO MASCULINA: Marcello Fonte por "Dogman", realizado por Matteo Garrone

ARGUMENTO (ex-aequo): Alice Rohrwacher por "Lazzaro Felice", em que também foi a realizadoraNader Saeivar por "Se Roch" ("3 Visages / 3 Faces"), realizado por Jafar Panahi

SECÇÃO CÂMARA DE OURO (distingue uma primeira obra apresentada em qualquer secção): "Girl", de Ukas Dhont (secção "Un Certain Regard")

SECÇÃO CURTAS-METRAGENS

Palma de Ouro: "All These Creatures" ("Toutes Ces Créatures"), de Charles Williams

Menção Especial do Júri: "Yan Bian Shao Nian" ("On the Border"), de Wei Shujun

2 O realizador japonês Hirokazu Kore-Eda. AFP

O realizador japonês Hirokazu Kore-Eda. AFP





