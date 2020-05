A partir de quinta-feira é possível ir ao cinema sem sair do carro no Luxemburgo.

Mamer adere ao cinema "drive-in"

A partir de quinta-feira e até 2 de agosto, a comuna de Mamer vai organizar sessões de cinema no parque de estacionamento da loja Bauhaus, em Capellen.

Com as salas fechadas por causa da pandemia, os chamados cinemas drive-in ganharam um novo fôlego em tempos de crise. Além dos êxitos de bilheteira, a comuna de Mamer vai projetar" clássicos, comédias e filmes infantis".

De quarta-feira a sábado as sessões começam às 20h45. No domingo e nos feridos há matinés a partir das 14h e mais filmes às 17h e às 20h. "O som será transmitido por um transmissor FM em cada carro", explica a comuna. Os filmes serão transmitidos com legendas em francês ou alemão.

Cada carro paga 15 euros, independentemente do número de ocupantes. No caso dos filmes infantis a entrada fica-se pelos 10 euros.

