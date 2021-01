"Covi, o pequeno coronavírus" é o livro infantil que explica a covid-19 aos mais pequenos.

Maite. A menina de oito anos que escreveu um livro sobre a covid-19

A pandemia do novo coronavírus afetou o quotidiano das famílias em todo o mundo e muitos hábitos diários tiveram de ser alterados. Pais e filhos passaram a conviver mais tempo e, em alguns casos como na família da Maite, isso resultou numa oportunidade para criar algo em conjunto.

A história da Maite começa cedo. A menina de oito anos deverá ficar na história do Luxemburgo como a autora de um livro mais jovem. E tudo por causa da covid-19. No primeiro confinamento, em março de 2020, começou a fazer as perguntas mais recorrentes. De onde veio o novo coronavírus? O que é a pandemia? O que o vírus faz? Para uma criança com menos de 10 anos - e para todos nós - esta é uma realidade completamente nova.

A mãe Pascale Engel, doutorada em psicologia infantil e pesquisadora na Universidade do Luxemburgo, percebeu que não havia literatura onde se apoiar para responder. "Não há material educacional para crianças pequenas sobre isto", conta.

É aí que Maite decide colocar mãos (e canetas) à obra para criar um livro sobre o vírus. A ideia não é tão inusitada uma vez que Maite tem a forte influência do pai, Carlos Tourinho de Abreu, escritor brasileiro. Ou seja, quis seguir o exemplo e criar algo que pudesse ajudar os outros meninos da sua idade.

E é assim que nasce o livro infantil "Covi, o pequeno coronavírus". "Covi não é uma história de fantasia que conta as aventuras de um homenzinho verde escolhido ao acaso. O livro de Maite contém uma mensagem: explicar às crianças o que fez com que nossas vidas e nosso mundo mudassem tão drasticamente no decorrer de alguns meses", explica a mãe, que criou o conceito do livro e ajudou com o texto. O que são anticorpos, como ficar doente ou como prevenir infeções é explicado de forma a que os mais pequenos consigam entender.

Foi um trabalho de equipa. A mãe encarregou-se do texto e a pequena tratou da ilustração. Quando não sabia como ilustrar algo mais difícil, procurava na internet para ter uma ideia. Como um microscópio, por exemplo. Na história, é usado para explicar às crianças que o vírus não pode ser visto a olho nu.

O livro foi revisto pelo virologista Claude Muller, do Instituto de Saúde de Luxemburgo, e, por isso, foram feitos "alguns ajustes, como adicionar uma parte sobre vacinação", lembra Pascale. Também tinham escrito que o vírus iria embora a qualquer momento e foi Muller que as alertou para o perigo dessa mensagem. "Disse-nos para termos cuidado porque não podemos dizer que o vírus realmente vai desaparecer por completo".

O pai de Maite editou o livro e adaptou-o para português, para além do luxemburguês. Inicialmente, era apenas uma lembrança para a família. Como o primeiro "livro de verdade" de Maite. No entanto, começou a surgir interesse pela publicação e está agora disponível na Amazon em português, luxemburguês, alemão, francês, inglês e polonês. Nada mau para uma menina que apenas gosta de pintar.

Já a mãe está muito orgulhosa da filha e de todo o processo que acabou por unir a família durante o confinamento. Pascale espera que o livro possa ajudar outras crianças a entender melhor o novo coronavírus e a suportar com menos receio estes tempos difíceis.









