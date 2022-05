O projeto educativo chama-se 'Discriminations off the pocket' e pretende sensibilizar os jovens sobre a discriminação nos meios de comunicação e na sociedade.

Curtas-metragens

Maison des Associations lança projeto para sensibilizar jovens contra discriminação

Henrique DE BURGO O projeto educativo chama-se 'Discriminations off the pocket' e pretende sensibilizar os jovens sobre a discriminação nos meios de comunicação e na sociedade.

A iniciativa tem como objetivo a realização de curtas-metragens e destina-se a qualquer jovens dos 13 aos 26 anos.



Até 1 de junho de 2022, os interessados podem apresentar uma curta-metragem sobre o tema da discriminação, com uma duração de até sete minutos, que deverá ser gravada com um smartphone ou tablet e enviada para o e-mail pocketfilm@mda.lu.

Desconhecimento da língua luxemburguesa é a principal discriminação no Grão-Ducado Em janeiro de 2021, cerca de 47% da população luxemburguesa era estrangeira, mas a maioria, 61%, era proveniente da imigração, sublinha o mais recente estudo encomendado pelo Ministério da Família e Integração.

A equipa que ganhar o primeiro prémio vai participar numa das fases de produção de um filme da produtora Tarantula com o realizador Donato Rotunno, presidente do júri do concurso.

Ao segundo prémio, a Luxembourg City Film Festival vai atribuir um passe completo para a edição de 2023 do festival, onde terão a possibilidade de exibir as curtas vencedoras. O terceiro classificado vai receber bilhetes de cinema.

O 'Discriminations off the pocket' é um projeto da Maison des Associations, realizado no âmbito do Plano de Ação Nacional (PAN) do departamento de Integração do Ministério da Família.



As inscrições são feitas através do website pocketfilms.lu, onde é possível encontrar informações adicionais sobre o concurso.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.