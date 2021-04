Esta é a 93.ª edição dos Óscares, que já deveria ter acontecido no final de fevereiro, mas acabou 'empurrada' para abril, por causa da covid-19.

"Mais uma rodada" de Thomas Vinterberg conquista Óscar de Melhor Filme Internacional

"Mais uma rodada", do dinamarquês Thomas Vinterberg, conquistou o Óscar de Melhor Filme Internacional.

Para esta categoria estavam selecionados "Quo Vadis, Aida?" (Bósnia Herzegovina), "Better Days" (Hong Kong), "The Man Who Sold His Skin" (Tunísia) e "Collective" (Roménia), além do vencedor.

A cerimónia decorreu no tradicional Dolby Theatre, com audiência, mas também no edifício da estação de comboios Union Station, em Los Angeles, e noutros "locais internacionais via satélite".

