Cultura 2 min.

Guia cultural

Magia de Hollywood e concerto pelas vítimas da Ucrânia entre as sugestões para este fim de semana

Um concerto organizado pela Cruz Vermelha Luxemburguesa para apoiar as pessoas afetadas pela guerra na Ucrânia, um musical com os clássicos de Hollywood ou um teatro com histórias búlgaras: estas e outras sugestões culturais para aproveitar este fim de semana no Luxemburgo.

Sexta-feira, dia 18, às 20h, na Philharmonie

Foto: DR

Concerto de beneficência para a Cruz Vermelha

Um concerto organizado pela Cruz Vermelha Luxemburguesa para apoiar as pessoas afetadas pela guerra na Ucrânia. A organização já disponibilizou mais de 350 mil euros para ajuda humanitária de emergência, em grande parte graças à generosidade dos residentes do Luxemburgo. O dinheiro angariado serve para apoiar as equipas no terreno. O concerto da Orquestra Filarmónica do Luxemburgo é dirigido por Lionel Bringuier, com Bruce Liu no piano.

Sábado, dia 19, às 20h, no Trifolion Echternach

Foto: DR

Musical Magics goes Hollywood

A magia de Hollywood vai encher o palco do centro cultural Trifolion, em Echternach, com um espetáculo que revisita os grandes musicais de sucesso do cinema e teatro. A equipe da Musical Magics apresenta clássicos como “The Ice Queen”, “Dirty Dancing”, “Phantom of the Opera”, “Rock of Ages”, “Anastasia”, “Bohemian Rhapsody” e muitos outros musicais em duas partes, numa noite cheia de energia. Preços entre os 27 e 35 euros.

Domingo, dia 20, às 11h e 16h, no CAPE Ettelbruck

Foto: DR

Teatro: “Aishinka Tinka”

Domingo é um bom dia para ir ao teatro com a família e desfrutar do espetáculo “Aishinka Tinka”, apresentado pelo narrador luxemburguês Betsy Dentzer e o projeto musical Aishinka Ensemble, no centro cultural CAPE, em Ettelbruck. Acompanhado por quatro músicos e três cantores, a peça oferece quatro histórias búlgaras com animais coloridos, num cenário de música tradicional búlgara com uma reviravolta jazzy. Preços até 16 euros.

Segunda-feira, dia 21, às 20h, na Philharmonie

Foto: DR

Concerto: SEL A Rencontre III

Organizado pela Associação dos Solistas Europeus do Luxemburgo, este concerto da violinista alemã-japonesa Mirijam Contzen, com direção do maestro alemão Christoph König, promete uma grande noite de emoções. Durante duas horas, o espetáculo vai recriar as obras dos compositores Richard Wagner (1813-1883), Josef Suk (1874-1935) e Ernest Chausson (1855-1899), na sala de concertos da Philharmonie Luxembourg. Preços até 60 euros.

Terça-feira, dia 22, às 20h, no Rockhal

Foto: DR

Concerto: Scooter

Fiel ao lema “Primeiro Salvamos a Rave – Depois Salvamos o Mundo”, o grupo alemão de techno Scooter está de volta com o seu 20.º álbum de estúdio e uma grande digressão por 12 cidades. Para apresentar o novo trabalho “God Save The Rave”, a banda de Hamburgo vai dar um concerto no Rockhal, em Esch-sur-Alzette, na próxima terça-feira à noite.

