Cultura 3 min.

Magaly Teixeira. A lusodescendente que sonha com Lisboa

Paulo Jorge PEREIRA No filme “Até para o ano” canta o fado, mas é uma polivalente que adora a cultura portuguesa e escreveu uma série para televisão. Um dia da vida de Magaly é uma correria: pode trabalhar numa loja de roupas na capital; partir um prato na gravação de um videoclip e ter uma reunião com um produtor.

Um dia de Magaly Teixeira pode começar com a saída de casa em Schoufweiler para o trabalho numa loja de roupas na capital, incluir a participação no vídeoclip de um artista como T-The Boss e uma reunião com o produtor Cláudio Lopes.

Há dois anos, uma amiga falou-lhe do anúncio de um realizador lusodescendente que procurava elenco para o seu filme, “Até para o Ano”. “Conversámos durante quase três horas e adorei logo o projeto que foi financiado por ’crowdfunding’. No verão passado tivemos as filmagens e foi muito especial. O Philippe [Machado Domingues] inspirou-se na história de um tio que morreu com cancro e em como se vive com um nó no estômago o último dia de férias em Portugal quando se é imigrante. Estivemos em casa de pessoas com quem acontecera a história e foi muito especial”, sintetiza. A estreia será em fevereiro.

Mas, antes dos oito anos a estudar Comunicação e Teatro na capital francesa e a trabalhar, a vida da atriz lusodescendente já estava recheada de mundos e personagens com os quais convive desde que, ainda criança, participou na primeira peça escolar em Pétange. “Era o João Ratão e eu tinha uns oito ou nove anos”, recorda. Por essa altura passou também pelas danças de salão e, aos 12 anos, um professor de arte dramática deu-lhe oportunidade de entrar numa peça para a Grã-Duquesa. Nunca mais parou.

“Estudei gestão empresarial e comércio aqui, mas a paixão foi sempre o teatro. Em 2010, quando acabei, quis logo ir para Paris e os meus pais ajudaram. Dois dias depois lá estava, com inscrição na Sorbonne 3, à procura de casa e numa correria para o Ikea porque precisava, pelo menos, de um sofá e de uma cama”. Sofreu nos primeiros tempos, foi assaltada na rua (ficou sem o telemóvel) e, morando num rés-do-chão, tentaram tirar-lhe a máquina do café pela janela. “Foi horrível, pensei logo em voltar e telefonava à minha mãe a chorar”, relembra. Mas ficou.

Acabou por conhecer brasileiros que se tornaram amigos enquanto estudava Jornalismo com opção por teatro lusófono e tradução, aprendeu os clássicos e, com Lucile Pérain, criou o grupo “Goût du Théâtre”. Questionavam como o ser humano se alimenta da arte e, na primeira peça, cozinharam para o público, “partilhando o palco e as sensações”.

Iria entrar num Conservatório e, durante quatro anos, aprender todas as técnicas, teatro clássico e contemporâneo. Ao mesmo tempo ia passando ’castings’, mas atrás das câmaras na maquiagem e como cabelereira para ganhar algum dinheiro. “Era frustrante, mas é preciso arregaçar as mangas”, diz. Passou ainda pelo trabalho em lojas e como educadora de infância.

Família e Pessoa

O avô paterno veio para o Luxemburgo para fugir à tropa e o pai chegaria no fim dos anos 70, depois de experiências nas vindimas em França. Começou nos mercados para a Provençale e, 38 anos depois, é o responsável na área de frutas e legumes. Conheceu a mãe, sete anos mais nova, que veio para o Grão-Ducado com três anos e é cabeleireira, a dançar num rancho folclórico. O avô materno trabalhou mais de quatro décadas na Luxair, chegou a presidente do sindicato na OGBL e há dez anos voltou para Azenha Nova (Figueira da Foz) com a mulher.

Com 28 anos, Magaly tem uma irmã de 25 que é hospedeira na Luxair e um irmão de 18 anos a estudar. Já viveram tempos difíceis quando a mãe, então grávida, esteve doente ou quando o irmão, logo depois de nascer, teve de ser operado. Recuperaram e, muitas angústias depois, Magaly vai cuidar do “episódio-piloto para uma série numa televisão portuguesa com mini-episódios de dois minutos e um toque de humor sobre temas do dia a dia de uma jovem”. Entretanto, espera resposta de um ’casting’ em Paris para “O Marinheiro”, de Fernando Pessoa, que pode levá-la a vários locais de França e a Portugal. “Adoro Lisboa, lá sinto-me em casa”.