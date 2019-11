'Pura Vida - Banda Sonora', o mais recente disco da fadista portuguesa foi distinguido pela crítica musical germânica.

Mísia recebe prémio da Associação Fonográfica Alemã

Ana TOMÁS

A fadista Mísia recebeu o prémio German Phonographic Critics Award, da Associação Fonográfica Alemã. A distinção, conhecida esta segunda-feira, 25 de novembro, foi-lhe atribuída pelo seu mais recente disco 'Pura Vida - Banda Sonora'.

O registo foi editado em Portugal a 12 de Abril, em co-produção do Museu do Fado, e será lançado no próximo dia 29 de novembro em França, um dos países onde o trabalho da cantora portuguesa tem sido alvo de particular reconhecimento, ao longo dos seus mais de 25 anos de percurso, e para o qual tem já agendada a sua apresentação: a 20 de janeiro, no La Cigale, em Paris.

A data precede uma extensa tournée mundial que a fadista de 64 anos, com uma aclamada carreira internacional, vai fazer a partir de maio de 2020.

O pretexto dessa digressão, que irá percorrer várias salas na Alemanha, Suíça, Áustria e América Latina, com destaque para o Brasil, é o novo projecto 'Amália - Coração Independente', que Mísia concebeu para assinalar as comemorações do centenário da fadista, no próximo ano.

Além de homenagear Amália, o espetáculo pretende mostrar como tudo o que veio depois seria diferente sem a liberdade que lhe permitiu revolucionar musical, poética e filosoficamente um género - o Fado -, que nunca mais foi o mesmo depois dela.