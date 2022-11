Festival de luzes de inverno, Black Friday e um concerto de Luísa Sobral. Esta e outras sugestões culturais para aproveitar o fim de semana.

Cultura 2 min.

Guia

Luzes de Natal e Black Friday. As sugestões para aproveitar o fim de semana

Madalena QUEIRÓS Festival de luzes de inverno, Black Friday e um concerto de Luísa Sobral. Esta e outras sugestões culturais para aproveitar o fim de semana.

Sexta-feira, 25 de novembro, das 11h às 22h, Cidade do Luxemburgo

Festival de luzes de inverno

O Festival das Luzes de Inverno transforma a Cidade do Luxemburgo num paraíso de Inverno com mercados de Natal por toda a cidade, bem como concertos ao vivo, exposições, espetáculos e workshops para crianças. Espalhados por seis locais no centro da cidade e no distrito da Gare, um grande número de chalés irá vender decorações de Natal, artesanato, brinquedos, roupas, joias, doces, bebidas e todo o tipo de comida.

Sexta-feira, 25 de novembro, Cidade do Luxemburgo

Black Friday

Esta Black Friday aproveite para comprar os melhores artigos da época. Para a ocasião, os comerciantes da Cidade do Luxemburgo dar-lhe-ão as boas-vindas na sexta-feira na oportunidade perfeita para (re)descobrir as ruas da capital e as novas coleções de Inverno.

Sábado, 26 de novembro, no Trifolion, Echternach, a partir das 20h

Luísa Sobral

Na sua segunda edição, o Echter’World Festival continua dedicado à música portuguesa. Luísa Sobral é considerada uma das autoras-compositoras-intérpretes mais importantes da nova geração da música portuguesa. Desde 2011 que faz tournées no mundo inteiro. Na qualidade de compositora e produtora escreve regularmente para artistas como Ana Moura, António Zambujo, Gisela João. Em 2017 foi convidada para compor uma música para o Festival da Canção. O resultado é bem conhecido: Amar Pelos Dois – composta por Luísa e interpretada pelo seu irmão Salvador Sobral – permitiu a Portugal conseguir a sua primeira vitória na Eurovisão.

Domingo, 27 de novembro, no Trifolion, Echternach, a partir das 20h00

Mísia

Mísia, a 'grande dama' do fado português, é reconhecida por muitos conhecedores como a herdeira da lenda do fado Amália Rodrigues, que morreu em 1999. Depois do seu 14º álbum Pura Vida (Banda Sonora), Mísia apresentará o seu novo álbum Sentimental Animal in Echternach, um conto de uma vida cheia ao longo de uma carreira musical de 30 anos.

Domingo, dia 28 de novembro, 8 Av. des Hauts-Fourneaux, Esch-sur-Alzette

E22 Workshop Paisagens sonoras

E se compuséssemos música não com instrumentos mas a partir dos sons da vida quotidiana? Um workshop de música invertida e sensível que foca a atenção do público na paisagem sonora envolvente.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.