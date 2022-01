A atriz está indicada aos principais prémios do cinema francês pelo seu papel no filme 'Forte de Serre-moi', realizado por Mathieu Amalric.

Luxemburguesa Vicky Krieps nomeada para melhor atriz nos prémios César

Vicky Krieps é uma das nomeadas para o César de Melhor Actriz, os prémios do cinema francês, cujos candidatos foram conhecidos esta quarta-feira.

A atriz luxemburguesa, que se notabilizou pelo papel de Alma, em a 'Linha Fantasma', ao lado de Dianel Day-Lewis, está nomeada pela participação no filme 'Serre-moi Fort', relaizado por Mathieu Amalric.

A artista de 38 anos terá como concorrentes ao troféu Leïla Bekhti, por 'Les Intranquilles', Valérie Lemercier , por 'Aline', Léa Seydoux, por 'Franc', Valeria Bruni Tedeschi, por 'La Fracture', Virginie Efira, por Benedetta, e Laure Calamy por 'Une Femme du Monde'.

O filme 'Illusions Perdues' é o favorito na corrida aos César, com 15 indicações, entre as quais as de Melhor Filme e Melhor Realizador. Na corrida, como candidatos com mais nomeações estão também os filmes 'Anette', indicado para 11 prémios, 'Ailine', para 10, 'Bac Nord', para sete, e 'La Fracture', para seis.

A 47ª cerimónia de entrega dos César realiza-se dia 25 de fevereiro no Olympia e é presidida pela cineasta Danièle Thompson. O ator Antoine de Caunes será o anfitrião.

Veja, em baixo, a lista dos nomeados nas principais categorias.

Melhor Filme:

'Aline', de Valérie Lemercier

'Annette', de Leos Carax

'BAC Nord', de Cédric Jimenez

'L'Evènement', d'Audrey Diwan

'La Fracture', de Catherine Corsini

'Illusions perdues', de Xavier Giannoli

'Onoda, 10.000 nuits dans la jungle', de Arthur Harari

Melhor realizador

Valérie Lemercier por 'Aline'

Leos Carax por 'Annette'

Cédric Jimenez por 'BAC Nord'

Audrey Diwan por 'L'Evènement'

Xavier Giannoli por 'Illusions perdues'

Arthur Harari por 'Onoda, 10.000 nuits dans la jungle'

Julia Ducournau por 'Titane'

Melhor atriz

Leïla Bekhti por 'Les Intranquilles'

Valeria Bruni Tedeschi por 'La Fracture'

Laure Calamy por 'Une femme du monde'

Virginie Efira por 'Benedetta'

Vicky Krieps por 'Serre moi fort'

Valérie Lemercier por 'Aline'

Léa Seydoux por 'France'

Melhor ator

Damien Bonnard por 'Les Intranquilles'

Adam Driver por 'Annette'

Gilles Lellouche por 'BAC Nord'

Vincent Macaigne por 'Médecin de nuit'

Benoît Magimel por 'De son vivant'

Pio Marmaï por 'La Fracture'

Pierre Niney por 'Boîte Noire'

Melhor atriz secundária

Jeanne Balibar por 'Illusions Perdues'

Cécile de France por 'Illusions Perdues'

Aissatou Diallo Sagna por 'La Fracture'

Adèle Exarchopoulos por 'Mandibules'

Danielle Fichaud por 'Aline'

Melhor ator secundário

François Civil por 'BAC Nord'

Xavier Dolan por 'Illusions Perdues'

Vincent Lacoste por 'Illusions Perdues'

Karim Leklou por 'BAC Nord'

Sylvain Marcel por 'Aline'

Com AFP