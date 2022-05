Alain Welter e Mariana Duarte Santos deixarão as suas obras de arte em Portugal e no Luxemburgo, respetivamente.

Arte urbana

Luxemburguês vai pintar mural em Lisboa e portuguesa faz o mesmo em Esch

Henrique DE BURGO Alain Welter vai pintar um mural em Lisboa entre esta segunda-feira e 13 de maio. Em sentido contrário, neste período de tempo, a artista portuguesa Mariana Duarte Santos fará o mesmo em Esch-Lallange.

A Kulturfabrik explica em comunicado que Alain Welter vai pintar um "fresco na parede de uma casa localizada na esquina da Rua de São Paulo com a Rua da Boavista", no Cais do Sodré, em Lisboa.

Esta intervenção artística é uma colaboração entre a Kulturfabrik, a Galeria de Arte Urbana da Câmara Municipal de Lisboa e a Embaixada do Luxemburgo em Portugal.

Também entre esta segunda-feira e 13 de maio, a artista portuguesa Mariana Duarte Santos vai estar em Esch-sur-Alzette para pintar um mural no bairro de Lallange, na rua Dr. Nicolas Schaeftgen, no âmbito da "Nuit de Culture", assinalada a 13 de maio.

Esta viagem ao Luxemburgo é uma parceria entre a associação Escher Kulturnuecht, a Kulturfabrik e o Centro de História Contemporânea e Digital da Universidade do Luxemburgo.



