Sugestões culturais para os próximos dias

Vanessa CASTANHEIRA A Noite da Cultura é uma das iniciativas importantes no calendário de Esch-Sur-Alzette.

De 10 a 12 de setembro, na LuxExpo "The Box"

Long live the Summer

Há um novo evento na cidade. Long Live the Summer é um fim de semana dedicado ao convívio, à festa e à celebração do Verão. Numa parceria entre as cidades do Luxemburgo e de Differdange e da própria LuxExpo, Long live the Summer decorre entre um mercado interior e exterior variados e do agrado a quase todos. Os skaters podem encontrar novos patins e pranchas, os amantes da natureza têm um mercado de plantas a descobrir, os vintage podem perder-se entre artigos em segunda mão e os foddie podem descobrir ou redescobrir o mundo dos foodtrucks. Isto e muito mais de sexta-feira a sábado. A entrada é gratuita.

Sábado, dia 11, em Esch-sur-Alzette

Noite da Cultura

É uma das noites mais aguardadas da cidade É quando a magia, o imaginário e o absurdo deambulam pelas ruas. Este ano há um convite especial: um passeio de bicicleta entre a praça do Hôtel de Ville e Ellergronn, o local onde se vai fazer magia. Pelo caminho há instalações artísticas para descobrir. Mas a Nuit de la Culture não se faz só nas ruas. Todas os espaços culturais de Esch, desde a biblioteca ao teatro, por exemplo, abrem portas para espetáculos de companhias circenses e de rua. Esta edição é apresentada como o evento de transição para um evento mais participativo e próximo dos próprios residentes e de preparação para 2022, quando Esch for Capital Europeia da Cultura. De recordar que os espetáculos nos espaços culturais são de reserva obrigatória. Toda a programação no site oficial do evento.

Sábado, dia 11, em Ettelbruck

"Ettelbrooklyn Street Fest", a partir das 14h

Se a 'Nuit de la Culture' de Esch é o acontecimento a sul, a Ettelbrooklyn Street Fest anuncia-se como o evento a norte. A própria cidade transforma-se num imenso palco com artistas de rua, acrobatas, saltimbancos, palhaços, músicos e 'performers' para uma noite de deslumbre e magia. Uma noite em que as maravilhas e o imaginário saem em liberdade. A entrada é gratuita e o evento adequado a toda a família.

