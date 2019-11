O cônsul de Bordéus salvou milhares de judeus do holocausto e, também, a família grã-ducal do nazismo.

Luxemburgo organiza exposição sobre cônsul Aristides Sousa Mendes

O antigo cônsul português de Bordéus, Aristides de Sousa Mendes, que ajudou a salvar milhares de pessoas do regime nazi, vai ser relembrado, na próxima semana, numa exposição organizada pelos Arquivos Nacionais do Luxemburgo.

Em plena Segunda Guerra Mundial, Aristides de Sousa Mendes emitiu vistos sem autorização do Governo dirigido por António Oliveira Salazar. A sua atitude corajosa e desafiadora permitiu salvar milhares de judeus do holocausto e, também, a família grã-ducal do nazismo.

No âmbito da presidência luxemburguesa da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto e da recente integração de Portugal neste organismo, os Arquivos Nacionais do Luxemburgo pretendem destacar as relações entre os dois países através de uma exposição consagrada ao herói português.

A inauguração da exposição “Aristides de Sousa Mendes, um cônsul português entre a consciência humana e a razão de Estado” vai ter lugar na próxima quarta-feira, dia 27, às 18h, nas instalações dos Arquivos Nacionais, no Plateau du Saint-Esprit, na capital.

A exposição, que inclui, também, alguns objetos da Rádio Latina, vai ficar patente ao público entre 28 de novembro de 2019 e 22 de fevereiro de 2020.

HB