Jornal Luxemburger Wort vence Prémio da Amnistia Internacional

A reportagem multimédia do jornal Luxemburger Wort "Na pele de uma vítima 'criminosa'" foi a vencedora do prémio de jornalismo na categoria "Multimédia" entregue pela Amnistia Internacional Luxemburgo esta terça-feira.

O Contacto - jornal pertencente ao mesmo grupo do Wort - estava nomeado na categoria de "Artigo" com a reportagem "Pedi ajuda para não ser abusada e isso foi a pior coisa que fiz" sobre o mesmo tema.

Na cerimónia realizada nas Rotondes, o júri da Amnistia distinguiu os jornalistas Sibila Lind, Jean-Michel Hennebert, Dominique Nauroy e Christophe Olinger pela história intitulada "Dans la peau d'une victime 'criminelle'" ("Na pele de uma vítima 'criminosa'", em português) contada "com grande respeito" e por "salientar os problemas sistémicos para os quais nem a lei nem a política criam um quadro para proteger as pessoas indocumentadas de violações fundamentais dos direitos humanos."

A equipa do Wort vencedora do prémio da Aministia Internacional, na categoria "Multimédia" Foto: Etienne Grimée, Amnesty International Luxembourg

A reportagem conta a história de uma mulher brasileira que é sexualmente abusada - e para a qual uma queixa se transforma num imbróglio burocrático porque o seu estatuto de residência no Luxemburgo não é esclarecido.

Na categoria "Artigo" o vencedor foi Luc Caregari (Reporter.lu) com um artigo sobre os casos de trabalho forçado e de escravidão no Grão-Ducado, nomeadamente na Horeca.

Já no "Audiovisual" os prémios foram atribuídos a duas jornalistas da RTL, Diana Hoffmann e Caroline Mart, com reportagens sobre como a pandemia colocou muitos migrantes indocumentados numa situação precária e sobre os abusos e as suas consequências.

