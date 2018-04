A quinta edição da LuxCon, a principal convenção de ficção científica, fantasia e ‘comics’ do Luxemburgo, vai realizar-se este fim de semana, dias 14 e 15, no fórum Geesseknäppchen, na cidade do Luxemburgo.

LuxCon2018: Super-heróis desembarcam no Luxemburgo

A quinta edição da LuxCon, a principal convenção de ficção científica, fantasia e ‘comics’ do Luxemburgo, vai realizar-se este fim de semana, dias 14 e 15, no fórum Geesseknäppchen, na cidade do Luxemburgo.

Organizado pela ‘ Science Fiction and Fantasy Society ’ (SFFS), o evento é já uma referência para os amantes da ficção científica e da fantasia e para os seguidores do Luxemburgo e também de outras partes da Europa.

O encontro junta geeks, nerds e fãs de personagens de filmes, livros e jogos de ficção científica, que normalmente se vestem como as suas personagens favoritas. A LuxCon junta igualmente fãs de fantasia, manga (banda desenhada feita ao estilo japonês), bem como jogos e outras iniciativas.

A presença do autor francês Laurent Genefort e o ator norte-americano Phoenix James (da Guerra das Estrelas) são os principais destaques da edição de 2018, na qual a organização aguarda a presença de mais de 5 mil pessoas

Luxcon 2017 Alain PIRON

Tal como em edições anteriores, o programa do evento incluiu vários ‘workshops’, projeções de filmes (‘curtas’), sessões de pintura corporal, jogos e um concurso de ‘cosplay’, considerado um hobby onde os participantes se fantasiam de personagens fictícios da cultura pop japonesa, séries, filmes, jogos ou desenhos a que este personagem pertence.

Luxemburgo ‘pai’ do termo ‘ficção científica’

O homem que inventou o termo ‘ficção científica’, nasceu em 1884, em Bonnevoie, no Luxemburgo, e morreu em Nova Iorque (1967), aos 83 anos de idade. Hugo Gernback foi romancista e editor de vários magazines especializados em ficção científica.

A ficção científica ainda hoje é premiada com o ‘Hugo Award’, uma distinção com o nome de Hugo Gernback, criada em 1953.

No fórum Geesseknäppchen, na cidade do Luxemburgo, a LuxCon abre este sábado às 10:00 e encerra à 01:00. No domingo, o evento tem lugar entre as 10:00 e as 18:00.

