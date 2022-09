Quase 93 anos, quase um novo livro. Lourdes Chantre, a mulher que primeiro escreveu sobre gastronomia de Cabo Verde, está prestes a lançar uma nova obra. São páginas de amor à cozinha e à pintura. O Contacto entrevistou-a em Lisboa.

Cultura 2 20 min.

Cabo Verde

Lourdes Chantre. Uma vida bem temperada

Quase 93 anos, quase um novo livro. Lourdes Chantre, a mulher que primeiro escreveu sobre gastronomia de Cabo Verde, está prestes a lançar uma nova obra. São páginas de amor à cozinha e à pintura. Ou melhor, às ilhas do vento. Na sua casa de Lisboa, onde tudo são memórias, vive rodeada de livros e sonhos de futuro. Já pouco cozinha, mas ainda chora a cortar cebola. Descobrir e aprender até ao último minuto é o sal da sua vida.

(Ana Sofia Fonseca)

Escritora, cozinheira, gastrónoma. O que é que lhe assenta melhor?

Sou uma mulher de muitas paixões. Às vezes, a minha filha até fica zangada porque só estou bem cercada de papéis e de livros. A minha maior distração é estar a descobrir. Felizmente, o meu marido tinha uma belíssima biblioteca e o meu pai também. Quando descubro uma coisa nova, embandeiro em arco. Principalmente, quando é de Cabo Verde. A história de Cabo Verde está muito ligada à alimentação. Ganhei uma admiração enorme pela mulher cabo-verdiana. Com tão poucos produtos, já viu como inventou pratos fantásticos?

Tem a caminho um novo livro. O que nos contará?

Já está pronto, conto lançar até ao final do ano. Chama-se “História, Tradição e Novos Sabores de Cabo Verde”. Escrevo sobre Cabo Verde porque é a minha terra. Quis ligar a gastronomia à pintura. A quadros de cabo-verdianas. Fico muito satisfeita por fazer esta homenagem às mulheres. Nós nunca temos tanta voz quanto os homens. Na arte é igual. Não fiz o livro como é tradicional, como já fiz outros. Quis pôr o valor nutricional, por 100 gramas, de cada alimento, acho que isso hoje em dia é muito importante. E fui colocando também trabalhos de pintoras, de mulheres. É um livro de cozinha diferente.

No livro, alia a pintura à gastronomia. Se fizessem um retrato seu como é que gostaria de se ver?

Sinceramente, não vejo nada de especial em mim. Dei uma entrevista à Rádio Vaticano e, como já tinha a capa do livro no computador, a minha neta mandou-lhes a fotografia que sai no livro. Sou eu, há uns anos. Por acaso, gosto muito dessa fotografia. Foi o meu marido que escolheu. Ele esteve mais de 10 anos doente e sempre que eu lhe pedia ajuda para escolher uma fotografia, escolhia esta.

A história de Cabo Verde está muito ligada à alimentação. Ganhei uma admiração enorme pela mulher cabo-verdiana. Com tão poucos produtos, já viu como inventou pratos fantásticos? Lourdes Chantre

Foi pioneira a escrever sobre gastronomia de Cabo Verde. Começou em 1979, não foi?

Pois foi, sempre gostei muito de cozinha e de escrita.

O que nos diz a gastronomia de Cabo Verde sobre o país e as suas gentes?

Mostra criatividade. E aquele sentimento de morabeza, é tudo feito com carinho.

No prato cabe a história de um povo?

Claro! Na Brava, como a emigração foi sobretudo para a América, há muita influência americana. Não dizem tarte, dizem pie. Como usam os frutos da terra, fica pie de manga, pie de banana. Havia uma senhora em São Vicente, a Nené Feijão, que fazia umas donetes, como nunca mais comi. As donetes são uma clara influência americana, inspiram-se nos donuts. Umas vezes, fazem-se cobertas com açúcar e canela, outras com calda de chocolate. Em São Vicente, houve muita influência britânica. Por causa do porto, houve uma forte presença inglesa na ilha. Bebe-se gin tónico, joga-se ténis, golfe, críquete. O bolo é cake.

Ainda lá está o campo de golfe pelado, a não deixar esquecer a história.

E sempre com gente a jogar! Em vez de greens há browns (risos).

Lourdes Chantre fotografada na casa, em Lisboa, onde viveu durante a infância com os pais e que agora é habitada pela filha. Foto: Rodrigo Cabrita

A colonização portuguesa sente-se na gastronomia?

Na apresentação dos pratos, por exemplo. Uma vez, estive numa mesa redonda com a Maria de Lourdes Modesto em que se discutia a cachupa e a feijoada. Ela não achava que a cachupa se parecesse com a feijoada.

Como é que tudo começou?

A minha mãe era portuguesa de Lisboa e o meu pai era cabo-verdiano. A minha mãe tinha uma preocupação enorme em pôr uma mesa bonita, herdou isso da mãe dela. Devorei todos os livros de receitas da minha avó materna, ela explicava muito bem o seu cuidado em apresentar os pratos, em enfeitar. Cresci neste ambiente, no culto da mesa. Isso teve muita influência na minha vida.

Vê-se que cresceu numa família abastada. Recebia-se muito em sua casa?

Recebia-se muito e a minha mãe tinha aquela educação à antiga: "A menina tem de aprender a fazer". E eu adorava experimentar receitas. Quando vinham os parentes, ela dizia-lhes que eu é que tinha feito e eles respondiam que eu herdara o jeito da avó Emília. Quando me casei, não fiquei nada apavorada com o facto de ter de governar uma casa. Eu e o meu marido também recebíamos muito. O meu marido, o Dr. Baltazar, o Dr. Aurélio Gonçalves e o Jorge Barbosa eram muito amigos, todos os meses tinham um jantar. Quando casámos, passou a acontecer também em nossa casa.

E ela, no embalo da paixão, fechou-se na cozinha. Rodopiou pelas receitas das mulheres da família e pôs a mesa ao seu jeito. Nunca fugiu às leis do seu tempo, mas sempre deu um passo adiante. Liberdade é palavra que lhe mexe com os sentidos. É assim desde pequena, fiel à sua voz. Quando conheceu o marido, Guilherme Chantre, professor, diretor da Escola Técnica e homem estimado em São Vicente, tinha compromisso em Lisboa, com um jovem promissor. Seguiu o coração e, pouco depois, já tinha dito um 'não" e um "sim". Foi assim que voltou a viver em Cabo Verde, no seu Mindelo.

Esses jantares juntavam os "Claridosos", grande parte da intelectualidade cabo-verdiana da altura. Como é que eram?

O meu marido não fazia parte do grupo dos "Claridosos", mas era muito amigo deles. No primeiro jantar, fiquei um pouco assustada, mas eles eram encantadores. O Jorge Barbosa era um menino grande. Adorava comer e sabia identificar os alimentos. Uma vez foi lá a casa um francês, amigo do meu marido, e perguntaram-me se sabia fazer um pato à moda de Rouen. Pesquisei, pesquisei e lá descobri a receita. Acredita que ele provou e conseguiu dizer todos os ingredientes que eu usara? Era um excelente gourmet, a atirar para gourmand (risos). Adorava recebê-los.

De onde veio a ideia de escrever um livro?

Um dia, o Jorge Barbosa perguntou-me porque é que não cozinhava nada de Cabo Verde. Fiquei a pensar e comecei a querer aprender. São Vicente tinha o único liceu de Cabo Verde, por isso, as senhoras das outras ilhas iam para lá com os filhos. Então, comecei a ir à procura delas e a pedir-lhes que me falassem das especialidades das suas ilhas. Foi assim que arranjei muitíssimas receitas. Num jantar, mostrei ao Jorge o que tinha recolhido. Ele ficou encantado: "Ó Lourdes, isto é fantástico! Tem de pôr isto no papel". Fiquei toda entusiasmada com a ideia porque sempre gostei muito de escrever.

E de onde veio esse gosto pela escrita?

O meu pai tinha sido director do jornal Notícias de Cabo Verde e incutia em nós o gosto pela leitura e pela escrita. Depois, um dia, estava a ler a descrição de uma consoada, do Ramalho de Ortigão, e achei tão bonito que me lembrei de apontar tudo o que encontrasse, nos livros de escritores cabo-verdianos, sobre comida. Daí, no meu livro, ter casado a gastronomia com a literatura. Acho que isto deu muita graça ao trabalho.

No primeiro livro aliou a literatura à gastronomia, agora no novo livro associa a gastronomia à pintura.

É o meu estilo, misturar artes. E de mulheres pintoras. Ninguém se lembra delas.

Foi fácil editar o primeiro livro?

Escrito o livro, colocou-se o problema da edição. Entretanto, tive uma complicação de saúde e precisei de vir para Lisboa. Um dia, na casa de uma irmã do meu marido, que vivia na Guiné e estava de passagem por Lisboa, conheci um amigo dela que tinha uma tipografia em Bissau. O meu marido, que estava sempre a espevitar-me, incitou-me a falar com ele. Ele ficou encantado com a ideia de editar o livro.

Então, o primeiro livro de gastronomia de Cabo Verde foi editado na Guiné?

Isso mesmo! Os livros "Cozinha de Cabo Verde" vieram todos de Bissau. Depois, enviei uns livros ao presidente do Instituto do Livro de Cabo Verde, o Dr. Manuel Duarte, pedindo-lhe que oferecesse um a cada membro do Governo, um ao Sr. Presidente da República e que pusesse os outros à venda. O livro esgotou e o jornal Voz di Povo fez uma crítica que me deixou muito feliz e incitou a fazer mais e melhor. Mais tarde, recebi um convite da Editorial Presença para editar o livro e o Presidente Aristides Pereira escreveu-me uma carta. Uma carta precisa e concisa, mas que me emocionou muito. Nunca a mostrei a ninguém. Quer ver?

Está sentada numa poltrona, ao lado de uma cadeira pesada de livros e papéis. Atrás, uma estante carregada de livros e molduras. A família e os seus pontos cardeais, sempre entre Cabo Verde e Portugal. Procura um dossier, ri-se: "A minha filha fica admirada por saber sempre onde é que está tudo. Felizmente, ainda tenho boa memória". A voz tão jovem quanto sorridente. Os dedos a saltearem páginas. "Aqui está!", exclama feliz. Acena a carta, assinada à mão pelo Presidente, quatro anos após a independência: "É com muito reconhecimento que lhe agradeço e felicito por tão importante contribuição para a reafirmação da cultura cabo-verdiana, processo em que estamos profundamente empenhados e que consideramos a base sólida indispensável para toda a obra de reconstrução nacional que temos à nossa frente". Lê serenamente, pousa a carta: "Há gestos que nos marcam, não é?"

É uma historiadora da gastronomia?

Sou uma curiosa.

Andava à procura das mulheres de outras ilhas para descobrir receitas. Era muito difícil encontrar informação?

Agora é muito mais fácil, vai-se ao Dr. Google e descobre-se tudo. Naquela altura, era preciso pesquisar muito. Era bem mais difícil investigar, fazer um livro.

Escrever foi uma forma de dignificar a gastronomia de Cabo Verde?

Estava sempre a perguntar-me como é que Cabo Verde não tinha um livro sobre a sua gastronomia.

Duas mulheres, duas Lourdes, contemporâneas e apaixonadas por gastronomia. Comparavam-na muitas vezes a Maria de Lourdes Modesto?

Oh, sim! Mas a vida dela era a gastronomia, a minha não. Eu era secretária, tradutora... Para mim, a gastronomia era um hobby. Ela tinha uma bagagem excecional.

A cachupa, o prato típico de Cabo Verde tanto pode ser rica como pobre. Depende dos ingredientes. Foto: Rodrigo Cabrita

Voltemos à gastronomia de Cabo Verde. Em Santiago, sente-se mais África no prato?

A influência africana é maior. Por exemplo, a 'trutxida', prato típico do almoço do Dia de Ramos, feito com feijão, peixe seco e coco, é uma tradição muito interessante e com muito de África. Santiago é uma ilha lindíssima, adoro a Cidade Velha, é uma joia no meio do Atlântico. Como sou muito curiosa, quando lá estive, um amigo levou-me a fazer um passeio da Trindade, que tem uma capela muito bonita, até São Domingos. No caminho, passámos por uns fogões de barro, em que estavam a fazer pastéis de milho. Comprámos e fomos comendo pelo caminho, até chegarmos a São Domingos, onde tínhamos um churrasco de frango à nossa espera. Foi delicioso!

Os sabores lusófonos no Luxemburgo No Luxemburgo, pusemo-nos a experimentar a cozinha de sete países lusófonos. Trazemos-lhes as receitas. E as histórias à volta da panela.

Conte-me um pouco da história da cachupa, o prato típico de Cabo Verde.

Ao final da tarde, gostava muito de ficar a ouvir as mulheres a moer o milho para a cachupa no pilão. Cotchi o milho, como se diz em crioulo. Há a cachupa pobre e a cachupa rica. Eu gostava muito do caldo da cachupa pobre, feita com atum, batata-doce, banana-verde... A cachupa rica faz lembrar a nossa sopa da pedra, leva tudo. Normalmente, punha-se na mesa uma travessa com o milho e as carnes juntas. A particularidade da cachupa feita em casa da minha mãe era a forma como se servia: um prato com os enchidos e a carne e uma travessa com os legumes – batata-doce, couve, mandioca – tudo disposto em tiras. Há ainda a cachupa guisada, que se come no café da manhã, sem o caldo e sem as carnes, refogada e com ovo estrelado a cavalo.

De certa forma, a sua mãe conferia ao prato típico de Cabo Verde uma apresentação portuguesa?

Era ao que estava habituada.

A cachupa é a comida de todos?

De ricos e de pobres, toda a gente come cachupa, o que muda é o que se coloca lá dentro. A cachupa é o prato do dia-a-dia e do convívio. Faz-se uma cachupa e convidam-se os amigos.

É também o prato da sodade.

Sem dúvida! Na diáspora, faz-se uma cachupa, convidam-se os amigos e recorda-se Cabo Verde. Não se sabe ao certo a origem da cachupa, li isso na história de Cabo Verde, o que me admirou muito.

Conte-me um pouco de si. Nasceu em Cabo Verde?

Os meus pais casaram em Lisboa e eu fui nascer a São Vicente. Fiz lá a instrução primária, tenho imensas saudades... Tantas memórias... Todos os dias, íamos comprar rebuçados na rua. Ainda fiz o primeiro período do primeiro ano do liceu, mas depois tivemos de regressar a Lisboa porque a minha mãe ficou doente. Entretanto, veio a II Guerra Mundial e já não voltámos.

Quem era o seu pai?

O meu pai era diretor do jornal e eu era a menina do papá. Então, quando ele queria escrever um artigo, dizia-me: "Toma nota do que digo, és a minha secretária". Talvez por isto, acabei por tirar o curso de secretariado, na altura, chamava-se curso de estenodactilografa e correspondente em língua estrangeira. Fui das que tive melhor nota e a escola arranjou-me logo trabalho. Mas o meu pai, com aquela educação antiga, disse-me: "Agora a menina não precisa, por isso guarde lá o seu diploma. Se um dia precisar, sabe que tem".

O meu marido não fazia parte dos 'Claridosos', mas era muito amigo deles. O Jorge Barbosa era um menino grande.

Era a época?

Era assim.

Não era suposto a mulher trabalhar fora de casa.

Já viu?

Qual é que era o papel da mulher?

A mulher ou era professora ou dona-de-casa. Ou daquelas senhoras que, por necessidade, faziam coisas para vender.

O papel da mulher tem mudado muito?

Todos os dias, vejo o noticiário de Cabo Verde e gosto de ver que já há muitas mulheres em cargos de chefia e de destaque. A mulher está a lutar pelo seu lugar. É assim em todo o lado.

Voltemos a si. Como é que regressa a São Vicente?

Eu casei em São Vicente. Houve um ano em que o meu pai não pode vir a Lisboa e então fui lá passar as férias. Conheci o Guilherme nessa altura, mas não namorámos. Não ia a São Vicente há 10 anos, fiquei tão louca de alegria, que quis voltar nas férias seguintes. Foi então que começámos a namorar. No fim das férias, era altura de voltar a Lisboa e ele diz-me: "Temos de casar antes de regressares". E assim foi.

O doce de papaia verde ralada é uma sobremesa muito apreciada em Cabo Verde. Foto: Rodrigo Cabrita

Como é que foi a vida em São Vicente, depois de casar?

O Guilherme era professor e eu ficava muito aborrecida de estar em casa. Entretanto, ele foi nomeado diretor da Rádio Barlavento e quis fazer um programa chamado "De Mulher para Mulher". Foi falar com as professoras e nenhuma aceitou fazer o programa. Como era de ideias fixas, chega a casa, olha para mim: "Ninguém quis, mas vais tu fazer". Ele sabia que eu queria trabalhar e realmente fiquei encantada! Mas depois pensei: como é que vou fazer se aqui não tenho acesso a informação?

Então, resolvi escrever para a Bertrand e para a Lello , pedindo que me enviassem todas as novidade que tivessem sobre mulheres. A Lello enviou-me um livro que ainda hoje adoro, um dicionário de mulheres célebres. Como eu queria abrir o programa com a biografia de uma mulher, foi uma maravilha. Um dia, estou a falar com um tio sobre o assunto e ele põe-se a folhear o livro. Qual não foi o espanto quando encontra uma entrada com o nome da nossa prima, Gertrudes Lima, que foi a primeira poetisa cabo-verdiana, uma mulher de Santo Antão que estudou em Coimbra e introduziu a cartilha João de Deus em Cabo Verde.

Cachupa de Cabo Verde No Luxemburgo, pusemo-nos a experimentar a cozinha de vários países lusófonos. Aprenda a fazer um dos pratos típicos de Cabo Verde.

Conte-me mais sobre o programa de rádio.

Eu tinha dito ao meu marido que fazia o programa, mas que a Armanda Fonseca, uma farmacêutica com uma voz lindíssima, tinha de dar voz ao que eu escrevesse. Ela aceitou logo. Fiz o programa entre 1967 e 1974, ia para o ar ao sábado de manhã, começava com uma biografia, depois falava de artigos que lia nos jornais, dava ideias de decoração e terminava com uma receita. O programa tinha muita audiência, não havia outro pensado para as mulheres.

Cada memória é receita para um sorriso. O corpo magro, o discurso forte. Quando fecha os olhos, ainda sente o cheiro da cozinha da infância. O cheiro do milho ao lume. Gostava tanto de brincar às cozinhas, que o padrinho lhe ofereceu um pequeno fogão, réplica perfeita dos fogões de então. A mãe pediu à empregada para a ensinar a fazer um bife. Lembra-se como se fosse hoje. Agita-se na poltrona, no sorriso: "Era complicado porque era muito pequena e era preciso pôr carvão. Mas quando a vi fazer o bife, fiquei encantada!" Quando vinha a Portugal, sentava-se ao lado do pai a admirar o Diário de Notícias. O jornal tinha umas páginas infantis, com um pedaço para meninos e outro para meninas. No espaço destinado às meninas, ensinavam a fazer bolos e ela não conseguia desprender os olhos das receitas.

Nessa época, as empregadas eram quem mais se ocupava da cozinha. Há uma grande influência das empregadas domésticas na construção da culinária?

Claro! Quando a minha mãe casou e foi para São Vicente, uma amiga do meu pai arranjou-lhe uma empregada. A Bia viveu sempre connosco e ensinou-me muito. Ela cozinhava muito bem, ensinou-me muitos segredos da cozinha. Apurava muito bem a comida.

Tem uma memória invejável.

Guardo memórias de quando tinha quatro anos. Em São Vicente, os meninos iam para a praça com as criadas e, um dia, vi um caixão a sair de uma casa. Mais tarde, vim a saber que era o Senador Vera-Cruz. Fiquei impressionadíssima a pensar na pessoa que ali estava, fechada, sem respirar!

Eu gosto de cozinha saudável, não uso muito sal nem gorduras. Mas vegan não é para mim, falta-me inspiração. Lourdes Chantre

Para cozinhar bem é preciso gostar de comer?

Acho que sim.

Gosta de casar a cozinha portuguesa com a de Cabo Verde?

Nunca pensei nisso.

A gastronomia tem mudado muito?

Imenso! E o vocabulário foi tomado pelo inglês, já reparou? Tomar pequeno-almoço é brunch, comprar comida para comer em casa é take-away...

Fala-se muito em cozinha saudável.

Eu gosto de cozinha saudável, não uso muito sal nem gorduras. Mas vegan não é para mim, falta-me inspiração.

Em Cabo Verde, a culinária também tem mudado muito?

Antigamente, a estrela era o atum, agora é a cavala. Lá em casa, comíamos muito cavala porque o meu pai gostava, mas não era moda. Agora descobriram-se as suas qualidades, tem muito ómega. Na última vez que estive em São Vicente, deram-me uma t-shirt do Festival Kavala Fresk e um livro com receitas. Fiz questão de tirar uma fotografia no Mercado de Peixe para usar no meu livro novo. Gostava muito de ir ao festival, parece que fazem uma regata na baía e adoro mar, mas talvez já seja complicado...

É uma mulher do mar?

Adoro! Os meus pais tinham casa na Baía das Gatas, desde pequena que adoro ir para aquele mar. Passava a vida a nadar. Aqui, morávamos em Oeiras, íamos para a praia de Carcavelos, mas não é a mesma coisa.

A cozinha já é um lugar de homens?



A cozinha foi sempre um lugar de homens. Já viu que os livros de cozinha mais antigos são escritos por homens? A exceção é o "Livro de Pantagruel", com as receitas da Bertha Rosa-Limpo. Foi lançado em 1945, até aí são todos escritos por homens. Há um livro que me fascina, “A Cidade e as Serras”, de Eça de Queirós, pois apresenta imenso da culinária portuguesa. Adoro aquele protagonista que vem de Paris para o Norte de Portugal e se delicia com as comidas da região. O meu neto até cozinha para o filho e o meu marido também começou a cozinhar, fazia um arroz melhor do que o meu e uns carapaus alimados à Algarvia que toda a gente gabava. Eu era secretária, não tinha horário de saída e ele teve de aprender. Ia às compras e cozinhava quando era necessário. Morávamos em Oeiras e eu trabalhava perto do aeroporto, numa firma de construções.

Lourdes Chantre fez chegar ao primeiro presidente de Cabo Verde, Aristides Pereira, um exemplar do seu livro. Na volta do correio recebeu esta carta até agora inédita. Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

2 Lourdes Chantre fez chegar ao primeiro presidente de Cabo Verde, Aristides Pereira, um exemplar do seu livro. Na volta do correio recebeu esta carta até agora inédita.

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Retratos de Lourdes Chantre para entrevista a publicar no jornal CONTACTO @Rodrigo Cabrita Rodrigo Cabrita a

Como é que foi começar a trabalhar?

No início foi assustador, já tinha estudado há muito tempo. Então, fui tirar cursos, aprender. Estava tudo diferente, até os termos eram outros – quando eu estudei nem havia leasing. Como sabia francês, quando houve uma obra no Porto de Sines, a empresa precisou de ir a Paris e lá fui eu acompanhar dois engenheiros às reuniões. Foi a melhor experiência da minha vida! O ambiente de trabalho numa grande empresa é tão diferente! Lá é tudo monsieur, não há doutores nem engenheiros.

Ainda vai para a cozinha?

Não tanto, infelizmente. Tenho estado com um problema no olho que não deixa, mas tenho ensinado os meus truques à minha filha.

Como por exemplo?

Toda a gente aprecia imenso a forma como desosso uma galinha e depois a armo. Já ensinei à minha filha. É preciso retirar todos os ossos, deixando só o peito e as pernas. Com um golpe, tiro as asas, deixando apenas a pele das mesmas. Depois, volto a galinha ao contrário e dou um golpe. Com uma faca bem afiada, tiro a carne toda de um lado e de outro, de maneira a que fique só a carcaça. Em seguida, faço um recheio com carne de peru, azeitonas, ovo... E é hora de reconstituir a galinha. Quando corto em fatias, fica muito bonito.

Ensina-me um truque para cozer polvo?

Há tempos aprendi que se deve ferver o polvo durante três minutos e congelá-lo de seguida. Fica mesmo tenrinho.

É possível descascar cebola sem chorar?

É muito difícil! Normalmente, congelo a cebola para não chorar tanto. Mas ainda choro.

Há coisas que não mudam. E o mundo tem mudado muito?

Nasci a 11 de Outubro de 1929. Acompanho os meus netos em tudo, nisso sou muito para a frente. Não fico nada chateada por fazerem isto ou aquilo. Cada um vive à sua maneira e não tenho nada que criticar.

Liberdade é valor que lhe diz muito?

Ah sim, totalmente! Eu aceito tudo, não me escandalizo com nada. Aquilo que é moderno e bom, devemos aproveitar.

Usa muito o computador, não é?

Adoro o computador e o Dr. Google!

Quando olha para trás, o que é que mudava na sua vida?

Nada. Honestamente, acho que não mudava nada.

O que é a velhice?

Nunca penso nisso. Em outubro faço "53" anos, não é?

À beira desses seus "53" anos, o que é que ainda gostaria de fazer?

Continuar a descobrir a gastronomia. E também gosto muito de biografias. Talvez escrever biografias de mulheres cabo-verdianas. Vou sempre mais para as mulheres porque os homens estão sempre em alta. Gosto muito de ler, de descobrir. Quero fazer coisas que ainda não foram feitas.

Pensa na morte?

Já a vi muitas vezes, prefiro não pensar. Há-de ser um dia.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.