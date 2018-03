Livro do Vitinho esgotou no Salão do Livro

José Maria Pimentel, autor do personagem Vitinho, foi o escritor português mais requisitado no Salão do Livro integrado no Festival das Migrações, das Culturas e da Cidadania , que se realizou durante o fim de semana, na Luxexpo. "O Grande Livro do Vitinho" esgotou e os outros dois livros foram dos mais procurados durante os três dias de festival.

José Maria Pimentel, autor do personagem Vitinho, foi o escritor português mais requisitado no Salão do Livro integrado no Festival das Migrações, das Culturas e da Cidadania , que se realizou durante o fim de semana, na Luxexpo. "O Grande Livro do Vitinho" esgotou e os outros dois livros foram dos mais procurados durante os três dias de festival.

"Não o procuro, ele é que me aparece e que me invade", disse ao Contacto o escritor. Depois de ter saído do ar em 1997, o Vitinho voltou agora com uma nova força e por mão do próprio criador. A explicação é simples. Os direitos de imagem pertenciam a uma marca de cereais alemã e que caducaram ao fim de 25 anos. José Maria Pimentel aproveitou e licenciou os direitos para si, podendo atualmente relançar o personagem. Um dia eu vou ser grande!, É a dormir que se cresce! e O Grande Livro do Vitinho foram editados em outubro de 2017 e segundo o autor há agora "a possibilidade de serem adaptados para a televisão."

Questionado sobre a longa relação com Vitinho, o também ilustrador afirmou nunca ter-se sentido cansado, mas houve momentos em que poderia ter-se queixado "de uma imagem profissional sempre agarrada ao Vitinho". De recordar que José Maria Pimentel tem outros títulos publicados, entre os quais um romance histórico, Levante, 1487 - A Vã glória de João Álvares.

"É um companheiro de vida", conclui o escritor sobre Vitinho.



Ebook é solução para portugueses fora de Portugal



David Machado assumiu que o Prémio da União Europeia para a Literatura projetou o seu trabalho Foto: Steve EASTWOOD

Também o vencedor do Prémio da União Europeia para a Literatura 2015, com o romance Índice Médio de Felicidade, o escritor David Machado, esteve presente no Salão do Livro. Com nove títulos editados, David Machado é dos mais promissores escritores portugueses.



Sobre a sua passagem pelo Luxemburgo, o autor referiu que "os alunos mostram-se muito interessados em falar sobre livros", contudo lamentou "a falta de livros disponíveis em língua portuguesa". "A oferta de livros não é suficiente para a procura", justificando que "existe um enorme sentimento de pertença e de saudade de ler em português". Sobre esta questão, David Machado assume que "o ebook tem enormes vantagens para as comunidades portuguesas no estrangeiro".

Sobre o prémio que venceu em 2015, David Machado assumiu que "houve e ainda há uma projeção mundial" da obra. Interrogado sobre o que mudou, afirmou que nunca mais nada foi igual. "Participo constantemente em feiras e festivais internacionais, o Índice Médio de Felicidade foi traduzido em dez línguas e adaptado para cinema", disse. Foi o próprio romancista a escrever o guião do filme realizado por Joaquim Leitão.

