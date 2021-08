"Último Olhar". Novo romance de Miguel Sousa Tavares é editado em setembro

Jornalismo A massa de que é feita Lisboa

Há seis meses abriu A Mensagem de Lisboa, um site de informação sobre a capital portuguesa. A partir do café A Brasileira, no Chiado, uma pequena equipa relata as coincidências e as improbabilidades da capital, as vidas e as histórias dos lisboetas. Quando a conversa é saudade, este é o lugar para matá-la.